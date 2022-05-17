獨／酪農給蔡英文的一封信曝！　生乳收購價不調漲要上街抗議了

▲李恂潭說，很多酪農受不了退場了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

乳價12年未漲，隨原物料等成本高漲，酪農多次喊撐不下去，每月粗估損失30萬元，最壞打算直接退場。農委會官員透露，5月20日將由中央畜產會召集開乳價評議委員會，有望達共識，有農民不抱希望說，若這場會議不同意收購價調5至6元，要上街抗議，在這之前也發動一酪農一信寄給總統蔡英文，有上百人加入。

這封信提到，其中養雞、養豬產業都有政府強力協助，惟酪農產業因年度乳價調整機制辦法綁手綁腳，生乳收購價多次協商不成，面臨生存危機，從今年1月5日至今，召開大大小小十多次研商會議，全石沉大海，最後要總統「苦酪農所苦、急酪農所急」，趕快發揮行政力量，幫大家度難關。

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▲酪農發動一人一信給蔡英文。（圖／讀者提供）



酪農受訪表示，酪農壓力很大，很多人賠錢養牛，但跟乳品廠開很多次會，就是沒達成共識，乳品廠更無法答應調價問題，目前都還在協商，之前開過理監事會請求政府相關單位介入幫忙，體恤酪農，希望這週就能有結果。農委會官員指出，近來已分別先跟酪農協會、乳品廠談，5月20日農委會會派人列席乳價評議委員會，酪農代表5人、乳品廠代表5人，三方會在乳價評議委員會協調。



中華民國酪農協會理事長李恂潭受訪說，眼前事實是很多酪農受不了退場，賣掉牧場，有很多出售消息，一開始大家試著減產苦撐，接著繼續賠錢，搞到現在不選擇退場不是辦法，以現階段為例，近幾個月每頭牛飼養成本達7、80元，以此成本計算，收購價每公斤最少約要漲5至6元。

▲酪農要總統「苦酪農所苦、急酪農所急」。（圖／記者許展溢攝，下同）



酪農提到，曾建議政府補助酪農飼料成本，最後沒下文，無奈讓部分酪農不滿，為何雞蛋都能補助，酪農就不行。但據官員透露，其實不是不補助，而是怕一補助，各產業都會上門要求補助，才不了了之，且乳品廠不同意調漲，是配合「政府穩定物價」，但這說詞傳到酪農耳裡很不是滋味說，想一想根本不是理由，總不能因為這樣就讓酪農一直賠錢。對此，乳品公會強調，一切都正在談，無法多表達意見。

若這週仍沒結果？李恂潭說，會召開臨時理監會議，由於有酪農提到要遊行抗議，但事關重大，必須通過提案才可，後續要怎麼處理等狀況都會再詢問酪農們的意見。

▲江文全提到，每個酪農訂的收購價都遠高於「基礎乳價」。



酪農代表楊梅貴受訪表示，「希望這次有曙光了」，否則酪農活不下去無法生存，虧損連連，全台酪農490人，大小場都有，以一般場估算每場每個月現在都賠了至少30萬元，有酪農已說「大不了不要養了」，否則乳價無法提升，種本土草等也都是問題。酪農說，現在能做的就是發動一酪農一封信給蔡英文，除基本訴求外，各自可寫上想說的話，盼最後有好結果。

農委會畜牧處副處長江文全強調，這要讓雙方去談，因彼此有不同觀點，並說明收購價是透過乳價評議委員會協商，必須強調的是，每個酪農訂的收購價都遠高於「基礎乳價」，酪農認為生乳價沒調，影響到實質收益，但以官方數據來看只是片面資料。

江文全說，以今年和去年數字，基礎乳價遠高於至少7元，另基礎乳價雖沒實質變動，收購價每公斤還成長了25、30元，主要是每間乳品廠跟酪農談的合約不同，有季節、加價機制等因素，這幾年幾乎都一直在成長。