全台農產品市場816人確診！這裡風險最高　莊人祥：已控制不錯

▲陳吉仲說，北農高風險已過。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

本土疫情嚴峻，根據農委會提供資料，截至5月9日全台農產品批發市場、屠宰場確診人數計816人，已有219人解隔，其中又以「北農一市」風險最高有224人染疫。農委會主委陳吉仲今（11日）強調，目前確診數沒有增加，高風險已過。疾管署副署長莊人祥也說，北農控制還不錯。

立法院經濟委員今邀請行政院農業委員會主任委員及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

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▲全台農產品市場截至5月9日816人確診。（圖／記者許展溢攝）



資料顯示，4月17日北農傳出第一名確診，截至5月9日果菜花卉市場全台有53個，確診人數419人、195人解隔，確診人數較多的場域在北農一市224人、二市135人，新北38人、西螺4人。畜禽肉品市場全台25個，共72人染疫、4人解隔，最多落在新北18人、花蓮15人、岡山14人和北畜10人。

農委會表示，為降低北農場域染疫風險，5月3日至5月5日要求快篩陰才能進入一市拍賣場，5月4日至5月5日則要求二市一樣要快篩陰才可進入。截至5月8日每日蔬果交易量維持1444至2385公噸，5月2日至5月8日台北果菜市場蔬菜平均交易價格31.8元，較前一週上漲4.4元，漲幅16%，水果平均交易價格48.3元，較前一週上漲1.7元，漲幅3.6%。

▲莊人祥也說，北農控制還不錯。（圖／記者許展溢攝）



立委謝衣鳳問北農確診有下降了，會不會造成其他市場疫情擴散？莊人祥說，根據資料顯示「病例數有較緩」，目前屬於「比較廣泛社區流行」，依相關措施來看有下降，「認為北農控制還不錯」。陳吉仲強調，「沒有持續增加，高峰已經過了」。