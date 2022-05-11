確診拿「假快篩陰證明」進北農　陳吉仲：抓到可撤銷執照

▲對於有人拿假證明進北農，陳吉仲說，抓到可撤銷執照。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

北農相關員工進入前都要快篩陰，不過日前傳出有人假冒證明，是否有掌握假陰性人數？農委會主委陳吉仲今（11日）表示，每個市場樣態不同，會要求團隊具體執行，最嚴重可撤銷執照。

立法院經濟委員邀請行政院農業委員會主任委員及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全臺果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。對於有假證明一事，陳吉仲說，擔心影響運作，兩週前要求實施快篩陰才能進去，經過幾天執行，一市都穩了，至少有3分之2以上拍賣員都能工作，二市也逐漸穩定。

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陳吉仲說，不只北農，全台蔬果批發市場、肉品市場、魚市場和屠宰市場等共134個，目前全正常運作，可確保提供國人農漁畜產品，至於少數不尊守規定的，會要求團隊具體執行。

媒體問是否有掌握持假陰性證明人數？陳吉仲則說，「每市場樣態不同，北農會全力做好把關工作」。陳吉仲也說，除了防疫指引，會請北農做「抽檢」，若承銷員被抓到，最嚴重可停止交易、撤銷執照，所有承銷人都有資料。

陳吉仲提到，日前中央給了2.8萬劑快篩，讓一、二市確保運作，今天又有5萬劑，會先將2萬劑分配到全國134各類市場優先使用，後續不足會再提供，目標只有一個就是讓這些市場能正常運作，因此「以篩代隔」方式不會調整。另外，北農確診情況，陳吉仲說，「沒有持續增加，高峰已經過了」。