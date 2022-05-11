愛將被說「到北農監督總經理」　陳吉仲笑到脫口罩：第一次聽到

▲陳吉仲聽到陳超明的說法笑到不行。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲未來規劃始終是各界關注焦點，由於農委會未來將變成農業部，立委陳超明今（11日）恭喜陳吉仲是未來的農業部長了，讓陳吉仲急說「不要這樣害我」，而陳超明提到愛將陳平軒要到北農當副總，是要去監督總經理翁震炘，戳到陳吉仲笑點，止不住笑意拿下口罩大笑。

立法院經濟委員邀請行政院農業委員會主任委員及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。立委陳明文質詢認為，陳吉仲應該就是農業部首任的部長外，陳超明質詢時也恭喜陳吉仲「是未來農業部部長」，現在很開心說話都會笑了，陳吉仲則回「不要這樣害我」。

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▲陳吉仲表示，自己借調時間要到了，要回學校。（圖／記者林敬旻攝）



陳超明問，現在農委會主委跟未來農業部長差在哪？陳吉仲說，無法說未來到底差在哪，但可以說未來農業部組織架構，陳超明說，「不用客氣，還是你想要升官，聽說要去行政院做副秘書長」，陳吉仲回應，自己「借調的的時間要到了，要回去學校」。

陳超明提到，陳吉仲愛將陳平軒農陣出身，要到北農當副總了，這是內舉不避親，但陳平軒確實不錯，是台大法律系、農陣副秘書長，也跟著陳吉仲在農委會當秘書，接著對台上的翁震炘說「要小心去監督你了，不要看陳吉仲對你很好，一個法律系過去要小心了」，這番話讓陳吉仲大笑的跟什麼一樣，笑到還把口罩拿下說，「第一次聽到這樣的故事」。