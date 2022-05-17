台首大傳將申請停辦　教部：尚未收到「優先維護教職員工生權益」

▲台灣首府大學傳出將向教育部申請停辦。（圖／取自台灣首府大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學在四月底時，曾傳出大將向教育部申請停招消息，但當時教育部回覆，台首大確實申請在112學年度時飯店管理學系（學士班）停招，今（17日）更傳出校方公開宣告將向教育部申請停辦，但遭外界質疑，貿然停辦將損害學生受教權，教育部稍早表示，尚未收到台首大相關停辦計畫，若到申請將以維護教職員工生權益為前提，依私校法及設立變更停辦辦法等相關規定辦理審查程序。

在4個月23日時，台首大就傳出校長向一級主管及系主任宣達董事會決定，將向教育部申請停招，但還在校內討論階段，但決定朝大學部停招方向去規畫；當時教育部也回覆，台首大申請112學年度飯店管理學系（學士班）停招，目前正進行專業審查後，預計今年7月底前核復台首大。

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不過，全國私校工會今天指出，接獲台首大師生反映，校長昨天召集進修部學生，公開宣告將向教育部申請學校停辦，一旦核准後將由教育部協助學生轉學，這2天又分批召集師生，說明申請停辦緣由及安置計畫，但師生質疑，台首大並未納入教育部的專案輔導學校，貿然停辦將損害學生受教權。

對此，教育部表示，根據私校法規定，若辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，學校法人應報經主管機關核定後停辦，寫根據現有規定，申請停辦所設私立學校時，應擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後，報學校主管機關核定。

教育部指出，台首大日前曾向教育部詢問停招停辦相關法令，教育部也就上述規定向台首大說明，並提醒校方，如有相關規劃，均須與校內師生妥為溝通，而教育部至今尚未收到台首大相關停辦計畫，倘若收到申請，教育部將以維護教職員工生權益為前提，依私校法及設立變更停辦辦法等相關規定辦理審查程序。