快訊／全台至少37所大學全校暫停實體課程　最新名單看這裡

▲包括台大在內，全台至少37所大專校園，目前全校都已暫停實體課程。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

由於本土新冠肺炎疫情嚴峻，根據教育部統計，截至昨（16日）17時30時為止，全台共36所宣布大專校院採「全校」暫停實體課程，加上昨晚成大也宣布啟動遠距為主課程到期末，等於全台至少已經有37所大學全校暫停實體課程，其中包括台大等國立大專校院15所，東海等私立大專校院22所，預料還會持續增加。

教育部上週五（13日）晚宣布，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末，在上週六（14日）晚上為止，就有台大系統等9所大學，都已經宣布遠距教學到期末。

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而隨著疫情持續延燒，校園確診人數也急遽攀升，根據教育部昨（16日）晚公布全台各級學校確診生總數首度婆破9萬例，較前一天增加9561人，其中又以國小新增最多有3214人，大專校院也新增1200人，也造成全台22縣市全校或部分班級暫停實體課程共2102校。

根據教育部統計，全台共313所園校採「全校」暫停實體課程，大專校院共有36校，加上昨晚成大宣布，從今（17日）起到本學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式，等於至少有37所大專校院採「全校」暫停實體課程。

▲成大宣布，今（17日）起到本學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式。（圖／摘自成大網站）

而根據教育部提供資料及最新更新資料，國立大學部分，全校暫停實體課程共有15所，包括台灣大學、政治大學、陽明交通大學、台灣師範大學、台北教育大學、金門大學、體育大學、台灣科技大學、屏東科技大學、台北科技大學、台北護理健康大學、台中科技大學、台北商業大學、高雄科技大學、成功大學。

在私立大學部分，全校暫停實體課程共有22所，包括東海大學、世新大學、元智大學、中國文化大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、龍華科技大學、健行科技大學、正修科技大學、明志科技大學、大仁科技大學、景文科技大學、東南科技大學、文藻外語大學、華夏科技大學、宏國德霖科技大學、崇右影藝科技大學、亞東科技大學、南亞技術學院、馬偕醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校。