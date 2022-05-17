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停課聲浪四起！教育部堅決不停　國民黨痛批：放生學子

▲▼國內新冠肺炎疫情升溫,各高、國中、小學校都因有學童確診而改採居家線上學習,停課不停學，放學時間下課的學童明顯減少，以往擠滿接送學童家長的校門口也空曠了很多。（圖／記者姜國輝攝）

▲國內疫情升溫,各高、國中、小學校都因有學童確診而改採居家線上學習。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

校園本土疫情延燒，不少教育團體指出，校園疫情快不堪負荷，建議停課兩周，教育部昨日回覆「目前沒有這樣的規畫」。國民黨痛批教育部無視疫情對學童染疫的風險，並提出三項要求，第一、儘速給出停課與否的指引，勿再放任教學亂象；第二、即刻規劃停課配套如補救教學期程、數位落差問題；第三、應積極設法提高兒童疫苗施打率。

近期頻傳幼童因染疫病亡，讓家長們十分憂心。國民黨今（17）日召開「防疫監督平台：校園防疫停看聽，教育部別放生學子！」記者會指出，據統計各級學校累計達7萬7093名學生染疫，其中未滿10歲者重症有5人、中症有10人，顯然學童染疫情況有越來越嚴重的趨勢；加上當前兒童疫苗施打率低，最新公布6至11歲兒童已施打莫德納疫苗僅11.5萬劑，只佔國小生總數的不到一成。

國民黨再說，BNT兒童疫苗才剛到，能開始施打還須一段時間，顯然孩子比大人更缺乏保護力，但教育部與指揮中心對於學童們的保護力道卻明顯不足，是否停課？是否遠距上課？是否讓家長能請有薪照顧假？皆無完整、明確的政策規劃，只會推給校方、家長自主決定，蔡政府的推托卸責，讓學童們在疫情之下毫無保障與保護。

國民黨表示，教育部目前已放寬大學可直接遠距教學至期末，但確診人數最多的國小未比照，不少教團建議教育部至少要在國中會考後暫停2週實體課程，卻得到教育部「目前沒有這樣的規畫」的回應，國民黨認為，教育部根本是完全失能，目前校方及家長的防疫壓力就快「炸鍋」，但教育部卻無動於衷，要學校「彈性調整」、要家長「自主應變」，根本就是要我們的下一代「自求多福」。

國民黨強調，疫情即將進入高峰期，學童們的健康安全若無及早、妥適的規劃安排，恐讓校園疫情失控。這段時期極為關鍵，國民黨要求，教育部應該明確規範，是要暫停實體課程，全面遠距教學，避開未來兩週染疫高峰期；抑或提供學校足量快篩，快篩陰性才可實體上課？教育部必須負責任地做出明確的決策，讓學校、家長、學生能清楚的依循。 

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