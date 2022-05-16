學生確診今增近1萬人「總數首破9萬」！　全台2102校停課

▲教育部表示，全校暫停實體課程計313校，部分班級1789校。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（16日）晚公布全台各級學校確診生，較昨天新增9561人，總數首度破9萬例，其中又以國小新增最多有3214人，全校或部分班級暫停實體課程共2102校。

教育部指出，今大專院校染疫生較昨天新增1200人、高中1763人、國中1033、國小3214人和幼兒園2351人，總數達91509人，其中本土90734例、境外775例。

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▲教育部公布全台染疫生今總數達91509人。（圖／教育部提供）



至於受疫情影響暫停實體課程，教育部表示，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3點，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計313所園校（含幼兒園133所、國小94校、國中 25校、高級中等學校25校、大專校院36校）。採「部分班級」暫停實體課程，計1789所園校（含幼兒園639所、國小 703校、國中221校、高級中等學校 177校、大專校院49校），以上共2102校。