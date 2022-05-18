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台灣首府大學全面停辦　校長「忍痛處置」：不得不的決定

▲▼台灣首府大學全面停辦。（資料照／台灣首府大學）

▲台灣首府大學申請停辦。（圖／資料照）

文／中央社

台灣首府大學傳出申請停辦消息，教育部尚未收到校方申請，台灣首府大學校長張淑中17日下午表示，審視經營處境後，雖然不捨，也只能斷然處置，是不得不做的決定。

全國私校工會17日發布新聞稿指出，近日接獲台灣首府大學師生反映，學校校長16日召集進修部學生，公開宣告將向教育部申請停辦，若獲核准，將由教育部協助轉學，這兩天又分批召集師生，說明擬申請停辦緣由及安置計畫。

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張淑中告訴中央社記者，學校經營至今從未欠薪，是在還有能力處理的情況下忍痛處置，昨天起已展開與學生開會座談，至今持續溝通中。

有學校員工私下表示，學校經營陷入困境，其實先前就有心理準備，只是還是比預期中早了一些。

▲▼台灣首府大學全面停辦，校長張淑中。（資料照／台灣首府大學）

教育部指出，台灣首府大學日前曾向教育部詢問停招停辦相關法令，教育部也說明相關規定，並提醒學校如有相關規劃，須與校內師生妥善溝通，以維護師生權益。

教育部表示，至今尚未收到校方相關停辦計畫，若收到申請，將以維護教職員工生的權益為前提，依私校法及設立變更停辦辦法等相關規定辦理審查程序。

教育部說，依照私立學校法規定，私立學校如辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，學校法人應報經主管機關核定後停辦；專科以上學校設立變更停辦辦法也規定，學校法人申請停辦時，應擬訂停辦計畫，提校務會議報告，經董事會通過後，報主管機關核定。

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