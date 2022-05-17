快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

▲今天本土生新增8691人確診，總數逼近10萬人。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（17日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，今日校園暴增8700人確診，除境外移入9人，其餘8691人都是本土學生，加上昨天已有9萬734人確診，累計本土生共有9萬9425人確診，逼近10萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2133所園校停課，較昨天增加31所園校。

根據教育部最新統計資料，今天校園暴增8700人確診，除境外移入9人，其餘8691人都是本土學生，由於教育部今天配合指揮中心，將各級學校學生確診統計資料時間，從去年4月20日開始，改為從今年元旦開始，數字也略微更動。

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根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，從今年元旦到今天為止，各級學校共有9萬9271人確診，其中本土學生為9萬8702人，包括大專校院共1萬9617例、高中1萬6165例、國中1萬678例、小學生3萬3893例、幼兒園1萬8349例；另境外生共有569例確診，其中又以大專校院515例最多。

▲今天本土學生共8691人確診，累計確診總數逼近10萬人。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共2133所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加31所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有341所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園135所、國小98校、國中 25校、高級中等學校26校、大專校院57校；另有1792所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園650所、國小 701校、國中221校、高級中等學校 175校、大專校院45校。