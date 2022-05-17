林鄭月娥信天主教　談陳日君被捕：依法辦事不存在個人感情

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

天主教香港教區榮休主教陳日君日前遭港警國安處拘捕，香港特首林鄭月娥17日接受媒體採訪，被問到作為天主教徒，對此事有何感受，會否為陳日君祈禱，她回應，事件涉及依法辦事的問題，不存在個人感情。

林鄭月娥指出，香港是法治社會，所有人不論年齡、性別、職業、背景、宗教，只要涉嫌違法，執法部門會採取行動，過程中也不會顧及這個人的背景或職業。

▼天主教香港教區榮休主教陳日君。（圖／達志影像／美聯社）



林鄭月娥強調，最重要是法律如何寫，以及手上掌握甚麼證據，最終也要交予律政司作獨立決定去檢控，而檢控後，須交予有獨立司法權的香港司法機構作出裁決。

香港特首當選人李家超15日在一個電台節目上也說，香港是法治地方，無論案件涉及甚麽人，針對的主要是犯法行為，與任何人的背景和思想沒有直接關係。

梵諦岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）14日則說，對陳日君被捕感到難過，不希望事件令教廷與中國教會之間原本已經複雜、不容易的對話變得更加複雜。

香港「612人道支援基金」的4名信託人11日被港警國安處拘捕，包含天主教香港教區榮休主教陳日君、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及嶺大前學者許寶強。