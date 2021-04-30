南韓天主教樞機鄭鎮奭病逝！享壽90歲　父親曾在北韓當高官被肅清

▲天主教首爾總教區樞機鄭鎮奭病逝，享壽90歲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

天主教首爾總教區樞機鄭鎮奭（정진석）本月27日晚間10時15分病逝於首爾聖母醫院，享壽90歲，之後遺體安置於首爾聖堂的透明玻璃棺，預計將於今（30）日進行入棺儀式。根據估算，28至29日期間前往悼喪的信徒就高達3萬1187人。

根據《韓聯社》報導，鄭鎮奭病逝後，遺體被穿上白色祭衣，就像睡著般，安置於首爾明洞聖堂的透明玻璃棺，供3萬1187名民眾與信徒前往問喪，其中還包括昨（29）日前往悼喪的南韓總統文在寅與金正淑女士，以及政界與宗教界等人士，預計將於明（1）日進行「喪禮彌撒」，由梵諦岡駐南韓大使舒埃雷布（Alfred Xuereb）總主教代為朗讀教宗方濟各的追悼訊息。

▼文在寅為天主教徒，29日前往明洞聖堂進行悼念。（圖／達志影像）

▲共有3萬多名信徒與各界人士前往明洞聖堂悼念。（圖／達志影像）

《韓民族新聞》指出，鄭鎮奭1931年出生於日殖朝鮮京城府（今首爾），其一生象徵著南韓近現代重要發展歷程，曾短暫就讀首爾大學化學工程，1954年獲得神學士學位，1961年在首爾總教區晉鐸，1970年晉牧並獲教宗若望•保祿二世任命為清州教區主教，1998年獲任命首爾總教區主教、兼任平壤教區宗座署理，2006年獲教宗本篤十六世擢升司鐸級樞機。

其父親鄭元謨（정원모）曾於1931年加入朝鮮共產黨，成為再建設準備委員會共產青年部組織員，之後遭日本以違反治安維持法逮捕，在西大門刑務所入獄服刑3年，1937年進入報社《東亞日報》從事記者，在南韓光復後跨越分界線進入北韓，擔任工業省副相，然而最後慘遭北韓政府肅清。

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