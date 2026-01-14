惡男砍死鄰居夫妻！辯沒殺2童「心存悲憫」　二審判死4大關鍵曝

▲吳龍滿不滿鄰居一家發出噪音，當著2名小孩面前殺害其父母。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄65歲男子吳龍滿，2023年因嫌樓上鄰居一家太吵，竟闖入鄰居家中，在2名幼童面前殺死其父母，一審遭判處2個死刑。高雄高分院今（14）日二審宣判，維持死刑判決，4大理由曝光。

▲吳龍滿犯案時間序。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



噪音嫌隙埋殺機 當孩子面狠下殺手

事件發生在2023年9月15日上午7點多，居住在高雄苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，因不滿14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓。

當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，吳龍滿上樓後直接闖入屋裡，當著2名男童面前，持刀朝蔡女胸、腹、背、手臂等處砍殺5刀，又走進主臥室，將正在睡覺的羅男刺砍胸、肩、手臂、大腿等處共8刀，刺擊過程中有還有扭轉刀械情形，下手相當兇殘，導致蔡女、羅男傷重當場死亡。

▲吳龍滿判死四大關鍵。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



一審法官重判死刑 二審維持死刑4大理由曝光

高雄地院合議庭審理時，法官認為，吳龍滿犯罪事實明確，但否認犯行，在醫院接受鑑定及庭審時，也對鑑定人員、死者家屬嗆聲，顯見毫無悔意，無更生教化及再社會化可能，法官一致決判處吳男2個死刑、褫奪公權終身。高雄高分院在今日的判決中，維持一審判決，高分院也詳列了維持死刑的四大關鍵理由。

一、犯罪情節最嚴重：法官認定吳龍滿是「直接故意」殺人，行為極端殘酷，符合國際人權公約與憲法判決中「情節最重大罪行」。吳龍滿不僅手段殘忍奪走2條人命，更對2名目擊孩童造成終身難以抹滅的心理創傷。

吳龍滿辯護律師曾於庭審時主張，「當時他未殺2名在場幼童，應有悲憫之心」，不過法官認為，無從得知真正原因是否「心存悲憫」，且吳龍滿當2名男童面前殺死其父母，造成心理嚴重創傷。

二、應訊態度消極，始終否認犯罪：吳龍滿犯案後，始終以拒絕或消極的應訊態度面對，且否認犯罪，甚至曾對鑑定人員口出威脅。面對法官問訊時，還憤恨不平地大罵被害家屬「更可惡、更該死」，法官認為他已無法透過入監服刑來矯正其偏激思想。

三、再犯風險極高：台灣人口密集，多數人居住在集合式大樓，法官憂心，以吳男的性格，若未來假釋出獄再次與鄰居發生摩擦，極可能再度犯下類似慘案，且無從判定吳龍滿是否可透過相關矯正措施，促使他更生教化、再社會化。

四、年齡並非避死牌：辯護律師主張，吳龍滿現年65歲，根據內政部統計，其年齡距平均餘命僅剩約11年，倘若處無期徒刑至少需25年才能申請假釋，餘生將在牢中度過，不會再犯類似嚴重犯罪高度危險。但法官嚴正駁回，強調刑法規定滿80歲才不得處死刑，吳男不符條件；且年長者犯下極惡之罪不應享有豁免特權，否則會變相架空法律公正。

殺1、2人不會判死？法官：慎刑不等於廢死

高雄高分院審理吳龍滿殘殺鄰居夫妻一案，法官在判決書中對於「死刑存廢」爭議給予感性、理性兼具的見解。法官直言，脫下法袍後也是人，面對死刑確實有掙扎，但法官的職責是「依法審判」，不能因個人價值觀而迴避對罪無可赦者判處極刑。

坊間經常說「在台灣，殺1、2個人不會判死刑」，法官強調，憲法法庭的精神是「慎刑」而非「廢死」。所謂「情節最重大之罪」應視個案手段而定，不能假設未來有更嚴重的罪行，就反推現在的殘暴犯行不夠嚴重。法官也分析，「被告殺人」是個人犯罪，而「判處死刑」是執行國家法律，兩者不應混淆；若因擔心誤判而不敢判死，那是「倒果為因」，理應在事實認定階段就更謹慎，而非在定罪後將其作為逃避極刑的藉口。

針對辯護方常主張的「教化可能性」，法官也認為，不應成為空泛的擋箭牌，既然法院也無法判斷如何教化，又如何該期待僅透過長期監禁就能產生教化功能。