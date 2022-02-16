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女兒拍A片！天主教徒父母怒斷聯絡：他們發現我賺很多後又有興趣

▲▼女大生拍A片曝光！虔誠信教爸媽怒斷關係　直到發現「賺很多錢」。（圖／翻攝Instagram）

▲瓊斯就學期間做了轉換職涯跑道的決定。（圖／翻攝Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國25歲女子瓊斯（Scarlett Jones）揭露自己從法律系畢業以前已開始接拍A片，信仰天主教的父母發現之後，氣得拒絕參加畢業典禮，甚至和她斷絕聯繫，直到他們得知瓊斯賺了很多錢後，才又重新和她恢復聯繫。

《每日星報》報導，瓊斯表示就讀雪菲爾大學（University of Sheffield）期間，花了3年努力取得法律系的畢業證書，但同時也接拍A片賺外快，就在畢業典禮接近時，卻被極度虔誠信仰天主教的父母發現她拍A片的事實，「我爸媽發現的時候非常震驚，他們的反應很強烈。」

▲▼女大生拍A片曝光！虔誠信教爸媽怒斷關係　直到發現「賺很多錢」。（圖／翻攝Instagram）

▲雖然一度讓爸媽氣到斷絕關係，但A片事業讓她賺了很多錢。（圖／翻攝Instagram）

瓊斯回憶畢業典禮當時只有她孤伶伶一人，台下根本不見父母的支持，而且兩人還和她斷絕聯繫長達半年，然後她聲稱雙方恢復聯絡的契機，是「他們發現我賺了多少錢後，突然間他們又對我有興趣了。」她說父母回心轉意的關鍵讓她不是很舒服，但事情發生就發生了，「人們有時候就是很奇怪，但我猜是因為我還有法律系的證書。」

「我對我的職涯選擇沒有任何後悔」，瓊斯成年前後的生活反差非常大，她說她17歲以前每周都會和她父母一起上教堂，「以前我真的極度虔誠，而且完全相信我必須等到結婚後才能發生性關係。」她說在哲學科目取得A的成績後，受到一名同班同學的「啟發」，決定去一間脫衣舞孃酒吧上班，人生就此大轉彎。

▲▼女大生拍A片曝光！虔誠信教爸媽怒斷關係　直到發現「賺很多錢」。（圖／翻攝Instagram）

▲瓊斯不後悔自己的決定。（圖／翻攝Instagram）

瓊斯表示在拍A片之前她只和2人發生過性關係，之後她在成人訂閱網站「OnlyFans」上開設個人帳號並接拍A片。對於自己決定在鏡頭前全裸性交，她聲稱起初是作為對虔誠父母的一種反抗，但「我真的也很享受其中」，尤其是在脫衣酒吧上班時，「是個充滿笑聲又好玩的環境」。

至於世俗眼光都認為法律職涯會比A片女星好，瓊斯則說會就讀法律系其實也是父母決定的，他們想要一個能讓人尊敬的職業，自己雖然有覺得有趣而且同意父母的想法，但心底深處總覺得不是和她。

雖然父母和瓊斯重拾關係，也只到她收入頗豐，但A片和她的職業仍然是家裡的禁忌話題，「他們會欣然接受我的慷慨，但顯然他們並不想知道錢是從哪裡來的。」

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