「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫揭2大關鍵　教你分辨其中差異

▲兒科醫師指出，家長可以從咳嗽判斷孩子是普通感冒還是可能染疫。（圖／ETtoday資料照）

記者王佩翊／編譯

台灣疫情持續升溫，確診病患多為無症狀與輕症，由於Omicron病毒的症狀多位在上呼吸道，因此許多患者會先出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，與感冒類似，也讓家長們感到恐慌。國外的小兒科醫師就提出2大原則，教大家如何分辨其中差異。

根據《印度時報》報導，儘管咳嗽是新冠肺炎的主要症狀，但是並非所有類型的咳嗽都是新冠症狀，有兒科醫師就提出了2大關鍵，讓家長可以從中學習，並判斷究竟是感染Omicron引發的咳嗽，還是只是普通感冒，藉此避免不必要的恐慌。

首先，與普通咳嗽相比，新冠肺炎所引起的咳嗽多為「乾咳且持續性的咳嗽」，也就是說患者咳嗽時通常不太會出現痰或是黏液，但會伴隨聲音沙啞，且時間可能持續數週到數個月。

其次，如果感染新冠肺炎，除了咳嗽之外，患者在第一週還會伴隨著發燒、疲勞、頭痛以及肌肉痠痛等症狀。如果是感染Omicron，還會出現流鼻涕、打噴嚏、噁心、食慾不振以及嘔吐等症狀。

兒科醫師建議，如果孩子的咳嗽症狀伴隨著打噴嚏、眼睛紅腫以及喉嚨沙啞，則有可能是過敏。如果無法分辨孩子是感冒還是染疫，最快的辦法就是進行快篩或是PCR檢測，以把握黃金治療時間。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》