根本賭命！確診後遺症曝　她超想哭：比陽性時還不舒服

▲YouTuber熊以馨分享確診後遺症，和本篇報導個案為不同人。

記者陳俊宏／綜合報導

15日新增6萬8732例本土確診，近10天相加飆破53萬例。對此，一名女性確診者分享康復的後遺症，包括左腳小腿和右腳膝蓋關節超痛，「比陽性時還要不舒服⋯好想哭。」她也提到有買防疫險，「看到數字好像很多很開心，但根本不開心啊，拿命在賭的感覺。」

原PO近日在「Dcard」社交平台說，自己打3劑莫德納，在5/1確診，差不多在第5天轉陰性，第6天出現很喘的症狀，躺在床上都喘，下床走路突然沒意識，走歪的差點昏倒，一直以為還沒痊癒；結果5/12出門遛狗，也沒跑步沒快走就超喘，跟人家講話要一直換氣。

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原PO表示，現在開始左腳小腿超痠痛，沒久站也沒幹嘛，她之前是運動員，也沒那麼痛過，連3天上12時的班也沒這樣痠過；右腳小腿沒問題很正常，但膝蓋關節痛到不行，不知道之後會不會好一點，「我覺得後面好了的症狀，比陽性時還要不舒服。」

▼許多確診者康復後會出現後遺症。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO提到有買防疫險，「看到數字好像很多很開心，但根本不開心啊，拿命在賭的感覺，而且以後保費還要提高，又有可能被拒保，真的很煩。」

對此，有網友留言，「那個叫還有症狀，不要什麼都是後遺症。」原PO回，「你是我是不是啊」，都陰性過多久了懂什麼懂。她後來又補充指出，現在一直喘得很吃力，關節每天不一樣的地方在痛，不管是不是後遺症，覺得滿擔心的。

本站曾報導《後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診 康復後仍「呼吸困難＆腦霧」》，正於英國留學的Ashley Hsiung於3月初確診，她拍片分享心得表示，「得到新冠不可怕，可怕的是後遺症」，其中一樣是呼吸困難，即便已轉陰，症狀還持續整整一周，另還有腦霧、失眠、肌肉痠痛。

日本厚生勞動省最新研究指出，約有10％的確診病患，在出院1年後仍有出現後遺症，主要症狀包含肌力下降、呼吸困難、疲勞等，讓各界再度關注「新冠長期症狀」（Long Covid）的問題。

英國一項研究也顯示，因確診而住院的病患中，有約30%的人在出院一整年過後仍未完全康復，常見的新冠長期症狀包含疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動速度變慢和呼吸急促。

▼原PO發文。（圖／翻攝Dcard）