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先中流感再被隔離「流感更痛苦」　她曝症狀全身痠痛像被打

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情昨日（15日）新增6萬8732例確診，一名女網友在臉書PO文聲稱，今日（16日）是她隔離的第二天，症狀比一般感冒再嚴重一點，相較之下得流感更痛苦，不舒服到會讓人哭出來，全身痠痛就像被打一樣，光是站起來就覺得世界都在轉。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲本土疫情即將到達高峰，一度掀起快篩搶購潮。（示意圖／記者劉維榛攝）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，16日是她隔離的第二天，感覺新冠肺炎的症狀只比一般感冒再嚴重一點，不知道是不是因為之前得過流感，但2種疾病比起來，她覺得流感更痛苦，甚至會讓人不舒服到哭出來，「全身痠痛，感覺像被打一樣，擤鼻涕都是黃的，又帶血絲，頭痛到炸掉，站起來時覺得世界都在轉，咳到肺直接快咳出來。」

原PO也在文中感嘆，希望政府能趕快做好完整的配套措施，否則人民真的不知道要怎麼和病毒共存，「我們不奢求清零，至少不要讓病毒擴散得這麼離譜」，而且醫護人員也很辛苦，人手不足忙不過來，還得冒著被傳染的風險幫民眾篩檢、看診，「希望大家能體諒醫護人員，只能說辛苦醫護人員了。」

文章公開之後，網友們也紛紛留言感嘆，「家人確診到院PCR檢測陽性，到中症自己又跑去醫院急診拿藥，到現在已經10天過去了，目前快篩陰，還沒接到任何確診隔離通知單」、「我們沒出去玩也是確診，幼稚園小孩確診，我們就被染疫了，這種真的防不勝防！我是狂打噴嚏、鼻塞、眼淚一直流」。

其實我國未來的防疫走向，各界仍有許多不同的聲音。指揮中心已公布第2次追加劑（第4劑）自今日（16日）起開打，適用對象包含65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群，第2次追加劑與上一次追加劑間隔5個月；另外，關於打滿3劑疫苗且快篩陰性可免隔離一事，有望在今日定案，相關政策細節有待指揮中心下午2點記者會說明。

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，持續實施居家照護3+4等於沒有鬆綁，若改成0+7，7天當中仍有管制措施，部分民眾在自主管理期間不一定會遵守規定，所以無論是3+4或0+7，都無法解決問題，只要法令仍限制確診者居所、行動，醫院醫療與地方衛生局行政壓力就無法解決，最好的方法是把新冠肺炎從第五類傳染病降到第四類，因為新冠致死率與流感重症差不多，以流感重症去看待和處理即可。

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