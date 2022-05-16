「化痰藥可降4成死亡率」藥局搶到缺貨　陳時中還在等專家討論

記者黃翊婷／綜合報導

胸腔重症科醫師蘇一峰日前曾發文表示，確診者使用化痰藥NAC可能可以減少4成的死亡率，而且這款藥物在台灣相當便宜，也沒有缺貨。雖然指揮官陳時中表示會再請專家討論，但民眾已經搶翻天，部分藥局也開始出現缺貨現象，蘇一峰昨日（15日）再度於臉書PO文呼籲，不要搶藥、囤藥，也不要造成藥局藥師的困擾。

▲本土疫情大爆發，民眾到藥局搶購快篩和家中常備藥物。（資料照／記者鄭遠龍攝）

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蘇一峰連續2天在臉書PO文中提到，若民眾不幸確診，又因為條件不符，拿不到抗病毒藥物，從西班牙2萬人確診回顧研究發現，若確診者使用「化痰藥NAC」，可能可以減少4成的死亡率；另外，他還附上另一段資訊，重症者使用NAC高劑量，還能夠改善血中的氧氣濃度，而且這款藥物在台灣相當便宜，普及率也很高。

對此，指揮官陳時中在15日的記者會上被問及此事，他強調，當然現在指揮中心手上有些科學證據，「有新的藥物或特別研究」，會請專家做討論。然而，民眾已經等不及了，部分藥局甚至開始出現搶購潮和缺貨現象。

蘇一峰15日晚間再度於臉書PO文表示，化痰藥物研究的證據仍然偏弱，這個他當然知道，只是這款藥品已經沒有專利，不太會有廠商出錢做研究了，況且每個藥物都有它該有的利潤，一顆5到10元真的很便宜，如果還嫌貴，不如回家多喝水就好，「再跟大家強調一下，不要搶藥、囤藥，也不要造成藥局藥師的困擾喔。」