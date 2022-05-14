輝瑞藥在美不需處方箋？　林俊憲曝證據打臉：國民黨喪心病狂帶風向

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，抗病毒口服藥物需求量增加，衛福部長陳時中14日駁斥網傳「美國Paxlovid大賣場可購買」資訊，強調還是要透過醫師處方箋做為原則，呼籲民眾不要以訛傳訛。此外，民進黨立委林俊憲也透過臉書舉證，批評國民黨醫療委員會昨天公然造謠，「為了政治利益帶這種風向簡直是喪心病狂，可恥」。

陳時中今天下午在疫情記者會上表示，有關網路流傳「輝瑞COVID-19口服抗病毒藥物（Paxlovid），於美國不需醫師處方箋，僅需藥事人員確認符合適應症，即可於大賣場藥局購買」，指揮中心嚴正澄清，經查美國COVID-19口服藥品供應地圖網頁，亦明確載明民眾必須有處方箋才能購買，美國雖可由藥局供應予民眾，仍需有處方箋，與我國規劃相同，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

林俊憲也透過臉書批評，昨天國民黨醫療委員會主張，輝瑞口服藥在美國不需醫師處方，大賣場藥局都買得到，說得像是買菜一樣容易，但是他查了美國FDA發函給輝瑞藥廠的緊急授權說明，事實完全不是如此，這已經是公然造謠了。

林俊憲援引美國FDA文件內容表示，說明的第二項授權範圍（Scope of Authorization）中很明確地寫到，Paxlovid只能由醫師、執業護理師（APRN）或是醫師助理（PA）「開立處方」（be prescribed）給病人，顯然不是非處方藥（OTC drug）。

林俊憲表示，所謂能夠在大賣場藥局買到，只是指患者可以拿著處方簽去拿藥而已，還是需要經過醫師診斷評估才可以開立，跟國民黨「非處方藥」的說法完全不一樣，這些都是美國FDA的公開官方文件，任何人都查得到，「國民黨為何要這麼做？很顯然他們想要複製口罩、快篩、疫苗的做法，把嚴格把關口服藥發放說成是『不足』，但口服藥的風險我已經說了很多次，為了政治利益帶這種風向簡直是喪心病狂，可恥！」

▼林俊憲援引美國FDA文件「打臉」國民黨。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

