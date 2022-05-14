防疫保單之亂釀3危機　國民黨團籲：行政院1個月內提理賠認定標準

▲國民黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

防疫險理賠之亂續燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗14日舉行記者會，揭露保單之亂3大危機，包括全台逾630萬名保戶權益受影響、業者不接受「快篩陽性即確診」恐使醫療體系受衝擊、亦可能引發小型金融風暴，要求行政院應在1個月內協調金管會、衛福部、產險業者和消費者保護團體，研擬合理的理賠認定標準。

國民黨團今天上午舉行「防疫保單之亂何時了？政府出來面對！」記者會，曾銘宗表示，近期國內疫情擴散，確診人數不斷增加，如果政府不解決防疫保單的問題，恐會衍生3個重大問題：第一，影響6百萬戶保戶權益；第二，影響醫療體系正常運作；第三，可能引發小型金融風暴，目前有12家業者提供防疫保單，規定1年內確診理賠，保費從最低新台幣660元到最高1470元，理賠金額落在5至8萬元不等，全台約銷售630萬張。

曾銘宗指出，若以新加坡確診比例20％推估，我國可能需要理賠的金額高達600至700億，但這12家公司的資本額只有123億元，可能會引發產險業者的金融危機。

曾銘宗說，現在確診者屬於無症狀、輕症比例高達99%，居家照護期間沒有接受醫生診療的比例非常高，因此，業者規劃居家照護階段，沒有接受醫生診斷、沒有開藥就不理賠，且服用一般感冒藥物的輕症患者不理賠；產險業者也喊出「3不」，包括輕症確診者不理賠、不接受「快篩陽性即是確診」、數位健康證明保留最後的查核權，未來恐會衍生重大爭議。

黨團副書記長謝衣鳳表示，日前衛福部長陳時中放出風聲說要把新冠肺炎下降到第4級傳染病，等於不用強制隔離，恐會牽涉防疫保單理賠金額只剩原本的5至10%，原本確診可以領5萬元，未來恐只剩2500元，影響保戶權益。她批評，指揮中心頒布防疫政策，改變密切接觸者、居家隔離定義，金管會應該會同衛福部、教育部，提出新版理賠指引，要求行政院應在1個月內協調金管會、衛福部、產險業者和消費者保護團體，研擬合理的理賠認定標準，保障保戶權益。

黨團副書記長吳怡玎補充，這次保單之亂是保險局監督不周，加上指揮中心「類指揮」亂七八糟，無人可預估新冠疫情未來如何發展，為什麼主管機關會大開綠燈，讓業者賣這樣的保單呢？現在醫療體系大混亂，也讓人不知道該怎麼走。