民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續擴大，快篩試劑供不應求，台北松山慈惠堂於14日發放免費快篩試劑，並在17分鐘內火速發完，對此，粉專「鄉民挺起來」發文「台北市信義區の快篩乞丐」諷刺這個現象，國民黨台北市議員徐巧芯則反擊該粉專，指現場排隊的民眾都有自己的苦衷，不該被形容成「快篩乞丐」，呼籲民進黨應停止雙標，譴責這類攻擊民眾的行為。

慈惠堂日昨宣布，於14、15日在慈惠堂廣場免費發放快篩，每天分上、下午2梯次，每梯次均發放1000張號碼牌，憑號碼牌可領取1組2入的快篩試劑。今天一早，就見不少民眾因此冒雨外出排隊、人潮眾多，快篩試劑也在17分鐘內就火速發完。

▼松山慈惠堂今起連續兩天發放免費快篩，吸引大批民眾排隊領取 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾冒雨排隊領取免費快篩試劑。（圖／記者游宗樺攝）

對此，粉專「鄉民挺起來」發文批評，指現場排隊的民眾是「台北市信義區の快篩乞丐」，國民黨議員徐巧芯隨後透過臉書聲援民眾，痛批「綠營側翼的水準就是沒下限」，她表示，慈惠堂體諒民眾買不到或有困難買快篩的辛苦，免費發放1000劑快篩，強調排隊民眾每個人可能都有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說他們是「快篩乞丐」？

徐巧芯更點名民進黨臉書，反嗆要不要做個圖卡撻伐一下？這才是在「亂」，以及缺乏跟人民站在一起的決心吧？「還是碰到自己人就沒關係？不是很嗆？」，怎麼周玉蔻耍特權不敢罵、焦糖說政府要人民「積極染疫」不敢反駁，面對塔綠班動不動攻擊辛苦人民的行為，就繼續裝作沒看到？

徐巧芯怒批，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬。「真的就是一句話，噁心」。

▼粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

