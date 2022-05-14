　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續擴大，快篩試劑供不應求，台北松山慈惠堂於14日發放免費快篩試劑，並在17分鐘內火速發完，對此，粉專「鄉民挺起來」發文「台北市信義區の快篩乞丐」諷刺這個現象，國民黨台北市議員徐巧芯則反擊該粉專，指現場排隊的民眾都有自己的苦衷，不該被形容成「快篩乞丐」，呼籲民進黨應停止雙標，譴責這類攻擊民眾的行為。

慈惠堂日昨宣布，於14、15日在慈惠堂廣場免費發放快篩，每天分上、下午2梯次，每梯次均發放1000張號碼牌，憑號碼牌可領取1組2入的快篩試劑。今天一早，就見不少民眾因此冒雨外出排隊、人潮眾多，快篩試劑也在17分鐘內就火速發完。

▼松山慈惠堂今起連續兩天發放免費快篩，吸引大批民眾排隊領取 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼松山慈惠堂今起連續兩天發放免費快篩,吸引大批民眾排隊領取 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民眾冒雨搶慈惠堂快篩。（圖／記者游宗樺攝）

▲民眾冒雨排隊領取免費快篩試劑。（圖／記者游宗樺攝）

對此，粉專「鄉民挺起來」發文批評，指現場排隊的民眾是「台北市信義區の快篩乞丐」，國民黨議員徐巧芯隨後透過臉書聲援民眾，痛批「綠營側翼的水準就是沒下限」，她表示，慈惠堂體諒民眾買不到或有困難買快篩的辛苦，免費發放1000劑快篩，強調排隊民眾每個人可能都有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說他們是「快篩乞丐」？

徐巧芯更點名民進黨臉書，反嗆要不要做個圖卡撻伐一下？這才是在「亂」，以及缺乏跟人民站在一起的決心吧？「還是碰到自己人就沒關係？不是很嗆？」，怎麼周玉蔻耍特權不敢罵、焦糖說政府要人民「積極染疫」不敢反駁，面對塔綠班動不動攻擊辛苦人民的行為，就繼續裝作沒看到？

徐巧芯怒批，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬。「真的就是一句話，噁心」。

▼粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
 

▲▼粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
不搶喊乾爹了！PTT土豪哥問「還敢內用？」　網戰翻
快訊／校樹「碰」一聲倒塌！　百萬BMW新車被砸了
三上悠亞「高清素顏照」曝！　真面目現形：變粗糙了
「沒花錢拿到2支快篩」！他曝打開超商APP　網：終於派上用場
快訊／新北石碇土石流！　大量黃泥砸毀建築、轎車
家長陪同隔離可理賠！　金管會曝「2條件」
妻拍情慾片！男歌手質問：妳有沒有呻吟？　崩潰結束20年婚
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跟進「染疫慰問金」確診發1萬？　新北市最新回應

輝瑞口服藥在美國不需處方？　林俊憲：國民黨喪心病狂帶風向

「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

三峽某養護機構群聚釀3死　新北曝死者簽過DNR：初判死因非疫情

快訊／新北市16日起第4劑開打　侯友宜：電話網路現場掛號都可以

新北快篩陽率97.04％！侯友宜：中央要變通　趕快「快篩陽視同確診」

侯友宜喊話中央：民眾還是需要快篩試劑　「越便宜越好」　

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

快訊／新北＋21336　侯友宜曝快篩陽性率高達97.04％

淋雨排隊到山下！被嗆「信義區の快篩乞丐」　她怒：側翼就是噁

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

跟進「染疫慰問金」確診發1萬？　新北市最新回應

輝瑞口服藥在美國不需處方？　林俊憲：國民黨喪心病狂帶風向

「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

三峽某養護機構群聚釀3死　新北曝死者簽過DNR：初判死因非疫情

快訊／新北市16日起第4劑開打　侯友宜：電話網路現場掛號都可以

新北快篩陽率97.04％！侯友宜：中央要變通　趕快「快篩陽視同確診」

侯友宜喊話中央：民眾還是需要快篩試劑　「越便宜越好」　

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼沒下限

快訊／新北＋21336　侯友宜曝快篩陽性率高達97.04％

淋雨排隊到山下！被嗆「信義區の快篩乞丐」　她怒：側翼就是噁

跟進「染疫慰問金」確診發1萬？　新北市最新回應

台積電日本設廠　當地金融業者估兩年經濟效益破4000億

創新永續台南共創淨零新世代　2022亞太社會創新高峰會開幕

基隆市民廣場PCR篩檢站擴大服務　提供快篩陽民眾領藥

屏縣+1107！22醫療院所加入兒童疫苗門診　2151人施打

東海大學5／16起全校遠距教學　中興逢甲採實體線上雙軌制

雲林+553！虎尾鎮再度突破百例　家庭感染佔多數

外送員跑單見「大門旁1設計」驚呼專業　一票同行狂讚：優質客人

北京清華大學「封校」　即起「不進不出」外賣也禁入！

公立高中教師甄選到考率89.72％　44人確診、36名考生使用隔離試場

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

2022桃園市長大選　國民黨「深藍部隊」挺她

新北三峽養護中心9成確診3人死亡　衛生局最新說明

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩

快訊／柯文哲：和平醫院「全院收確診者」

LIVE／頻喊話「快篩陽=確診」　侯友宜最新說明

高嘉瑜轟金管會：別隨業者耍賴

「快篩陽給藥」恐讓偽陽者吃下　柯文哲揭5步驟反嗆

讓染疫員工照顧確診長者！　北市敬老院爆126人染疫釀3死

北市第4劑疫苗接種　15日起19家醫院可預約

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

快訊／邱議瑩確診「已打過三劑疫苗」

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

更多熱門

相關新聞

陽明交大宣布「遠距教學到期末」

陽明交大宣布「遠距教學到期末」

教育部日前宣布鬆綁大專院校因疫情因應遠距教學演練的時程與規定，陽明交大今早(14日)宣布，「全校自5/16(一)起暫停實體授課，遠距教學至本學期結束。」鄰近的清華大學目前仍在日前宣布的「5月24日前採遠距教學」時程內，之後會不會繼續跟進，還要等下週開會決議。

輝瑞口服藥在美國不需處方？　林俊憲：喪心病狂帶風向

輝瑞口服藥在美國不需處方？　林俊憲：喪心病狂帶風向

「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

竹縣+1661！　50院所配合委託看診

竹縣+1661！　50院所配合委託看診

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

關鍵字：

徐巧芯民進黨陳嘉行周玉蔻快篩

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」憂寶寶畸形背夫偷哭

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

更多

最夯影音

更多
Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面