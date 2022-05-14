三峽某養護機構群聚釀3死　新北曝死者簽過DNR：初判死因非疫情

記者蘇晏男／新北報導

新北市三峽傳出有養護機構中心爆發群聚感染，9成人員確診，本月甚至有3名住戶病逝。對此，新北市衛生局長陳潤秋14日表示，該機構是普篩時發現45位住民、8位工作人員快篩陽，後來經PCR確診的有52人。陳潤秋也指，有3位住民死亡，其中一人是癌症病患，另兩位長期臥床，三人都簽署了DNR，三人都屬無症狀，初步判定是因病或原來疾病而死亡。

針對三峽養護機構群聚案釀3死，媒體14日下午在新北市防疫記者會上詢問有將確診住民第一間送醫嗎？怎麼會導致接連3死？陳潤秋回應，這家養護中心是用「機構普篩」，普篩時發現45位住民、8位工作人員快篩陽，並啟動後續PCR採檢作業。

陳潤秋指出，新北市全市的住宿型機構，由12家核心醫院作為保母醫院，所以像這家有陽性狀況，就會由保母醫院做採檢、PCR認定。所以後續53位，有52位PCR陽性，保母醫院立刻啟動，協助分區隔離，給予遠距或現場的醫療、給藥等相關防疫作為。

針對死亡案例，陳潤秋表示，有3位住民是在後續第二天及第三天死亡，其中一位是癌症病患，另兩位是長期臥床，三人都簽署了「不施行心肺復甦術」（DNR），三人都沒有任何症狀，初步判定是因病或原來疾病而死亡。至於其他病患狀況穩定，預計5/18解隔進行環境清消。

陳潤秋說，這家機構工作人員95.65％打過第三劑新冠疫苗，住民則是82％打過第三劑。

▼新北衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）

另外，陳潤秋也指出，新北市長照機構的工作人員疫苗施打率蠻高的，打完第二劑達99％，其中96％打完追加劑；住民部分，第二劑是89.72％，打完追加劑有79.44％。

陳潤秋表示，絕大部分機構施打完第三劑後，要滿5個月才可以打第四劑，大多落在6月，可是現在已經協調診所、醫院要進入機構施打。

陳潤秋說，任何長照機構有確診個案，平常社會局跟衛生局都有做教育訓練，協助機構如何分倉分流，若有確診個案，都會有保母醫院來協助。