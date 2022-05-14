新北快篩陽率97.04％！侯友宜：中央要變通　趕快「快篩陽視同確診」

記者蘇晏男／新北報導

多日向中央喊話「快篩陽視同確診且不限3類」的新北市長侯友宜，今（14日）表示新北快篩陽性預測值達97.04％，這就是為什麼新北要做上述喊話；希望中央因地制宜、有所變通、高風險區先行，麻煩中央，新北講半個月以上，是不是能夠聽進去。

侯友宜14日召開新北市防疫記者會，新北光三重聯醫外的社區篩檢站，快篩陽性預測值就達97.04％，這是為什麼新北一直喊快篩陽視同確診，所以希望中央趕快聽進新北做的預測值，且不要限制三類；中央要放寬認定，省略掉PCR，讓民眾一次到位，可以快速診斷，及早治療，經醫師評估後給藥。

侯友宜說，新北36處篩檢量增加會造成醫事很多負擔，現在重心要擺在中重症、高危險族群，真正要決問題的，應該是用陽性率預測值來看待防疫，而非增加篩檢站。

侯友宜說，當民眾看到快篩陽後，內心謊恐不知道怎麼辦，卻還要讓他拖著不舒服排隊等PCR，結果法傳系統又卡卡的，等判定下來、醫師診斷，可能就花費三至五天；更何況民眾在烈日下、風雨中、體不舒服下排隊PCR，情何以堪，所以中央快篩陽視同確診要趕快做，經醫師評估有需要就給藥。

侯友宜喊話，新北希望中央因地制宜、有所變通、高風險區先行，麻煩中央，新北講半個月以上，是不是能夠聽進去。