石門富基漁港變身時尚藝廊　輔大設計師展出新北海洋美學

▲石門富基漁港「北海岸時尚藝術季」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「2022北海岸時尚藝術季」首創在石門富基漁港舉行「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」，此次展覽由潘怡良設計師與輔大師生一同策劃，以「時尚與海洋 Fashion & the Sea」為主題，將漁港空間翻轉成時尚藝廊，展覽將持續至5月29日為止，歡迎前來富基漁港享用新鮮海鮮並觀賞時尚展覽。

農業局指出，「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」集結輔大織品服裝學院，共35位優秀年輕設計學子的精彩作品，透過織品、服飾與時尚攝影作品，呈現當代時尚創意如何從海洋文化汲取與借鑒，表現風格、哲思與獨到見解。入口處一面碩大的掛畫牆面，展出23幅精美時尚攝影作品。

▲蔡佑珍同學作品「印象。海」（左）；江昀芸同學作品針織服裝（右）。

農業局表示，如取景於北海岸石礁沿海的江昀芸作品，針織服裝織紋呼應著海水呈現「海邊走走」悠閒氣息。從海洋借鏡到環境地貌，李昀以海岸特殊板塊地形做為靈感，作品「版塊運動學說」特殊且別緻的服裝版型與海岸落日相互呼應。展區中央陳列4件纖維藝術織品，高韻儒透過有機生物獲取靈感的纖維作品，展現環境永續的材料思維。

展區外圍由8套完整服飾作品所環繞，蔡佑珍「印象。海」作品透過藍染與織繡，展現工藝與海洋夢境的結合，以工作服為靈感的許芷瑄同學 「Tribute to the workers」作品，展現工人獨特地時尚美學與風格。此次展覽將海洋、永續、環境變遷等議題納入其中，呈現多樣且活力的新北年輕學子創意，以及對於藝術的熱情。

▲李昀同學作品「版塊運動學說」（左）；許芷瑄同學作品「Tribute+to+the+workers」（右）。

農業局長李玟表示， 富基魚市每周六日在水攤、餐廳單筆消費滿3000元贈送「北海岸時尚藝術季」限量設計T-shirt1件，參觀展覽並在「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專貼文按讚就送100元折價券（消費滿500元即折）；平日單筆消費滿3000元則贈送碧兒泉奇蹟活源QQ修護安瓶1份，活動時間至5月31日止，數量有限，送完即止。

▲高韻儒同學纖維作品。

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