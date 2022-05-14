全台595家長照機構爆確診　羅一鈞：員工+住民逾4千人染疫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

疫情延燒，雙北長照機構陸續傳出群聚感染事件，台北市浩然敬老院院內更爆發126人群聚染疫釀成3死，外界擔憂全台長照機構狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出今（14日）表示，今年全台595家住宿型機構中，工作人員累計1526位確診，住民部分則有2881位，總計超過4400例，但中重症不在要通報內容，後續還要進行比對。

本土疫情延燒，雙北陸續爆發長照機構群聚染疫狀況，例如台北市浩然敬老院院內爆發126人群聚染疫，釀成3死事件，外界擔憂全台長照機構狀況，以及確診者是否中重症者偏多。

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▲北市敬老院發生群聚感染事件，圖為北市疫苗機動接種隊12日前往浩然敬老院為長者接種疫苗。（圖／北市府提供）

暫時代理指揮中心發言人的羅一鈞表示，住宿型機構包括長照、護理、社福等等，今年到現在為止，全台595家住宿型機構當中，工作人員累計1526位確診，住民部分則有2881位，累計達4407位，但因為中重症不在通報內容，後續還要進行比對，但每天列表時會看到，有些針對長照或慢性病描述，確實每天中重症案例，是有包含到一些長照機構住民。

至於長照機構工作人員是否可提前返回工作崗位？羅一鈞指出，因應長照住民染疫事件多，確實很難完全避免群聚，可能是工作人員或相關人員將病毒進入機構，照護也會優先啟動備援人力，若不足時可提前召回居隔人力，若還是不足，就可以召回確診者照顧確診者，但前提是要本人同意，以及屬於輕症或無症狀，還有動線與區隔計畫，也要報CDC指揮官同意後才可召回確診者。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

一旦長照機構內若爆發群聚，羅一鈞表示，現在原則是先進行機構內的感控，把確診、非確診做適當區隔，並就地安置居隔開，染疫長輩則先投藥，接觸者若快篩陽性，不用PCR就可投口服藥。

而為了鼓勵長照機構人員返回崗位，陳時中指出，衛福部相關主管單位，也有訂定相關照顧確診者的獎勵辦法，可作為地方政府召回人力的參考，目前針對護理人員，提供每人每班5千照顧確診者獎勵，照服員部分，白班跟小夜班提供每人每班3100元，大夜班也有3500元，社工也有相關獎勵基準。

陳時中進一步說明，長照機構或住宿型機構裡面，群聚可能性是蠻高，現在原則是，照顧機構有重症者當然需要移出，其他其無症狀或輕症住民，則以就地隔離安置為原則，配合合作醫療機構快速診治，其次快篩陽性立刻給口服藥物，所以透過就地安置加上快速給藥，還有醫療機構照護，希望可把住宿型機構照顧好，因為裡面有確診者就地安置，所以照顧人員可能會需要照顧確診者，故會提高相關獎勵金。