雙和醫院醫師造假「快篩南送車禍2死」　新北：如屬實最重罰300萬

記者蘇晏男／新北報導

有網友在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，但被發現文章造假，且經調查，該網友為新北市雙和醫院的麻醉科主治醫師，全案正由高雄市刑大偵辦中。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，如果查證屬實，最重可依法罰300萬。

新北市13日下午召開防記者會，媒體詢問，雙和醫院有男醫師表示中央徵用台北快篩到高雄，還說車輛翻車釀兩死，卻被發現文章造假，市長怎麼看？新北市又會作出什麼處分？

陳潤秋代市長侯友宜回答，該案現由高雄警方偵辦，該個案在網路發文內容涉及散波疫情謠言或不實訊息，如果查證屬實，最重可依法罰300萬；另個案行為，醫院也會依院內的獎懲調查議處。

高雄市政府日前發現有不明人士在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，高雄市衛生局向市刑大告發後，市刑大10日通知台北一名李姓男子到案說明，李男到案按後宣稱無業。

但李男被網紅「四叉貓」劉宇起底，劉宇說，根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」

雙和醫院則發聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。

聲明也指，然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。故將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

▼李姓網友在PTT散布不實消息，目前被移送。（圖／高雄市刑大提供）