民進黨雲林主委之戰殺紅眼　沈健興突宣布退選支持林金忠

▲雲林縣黨部主委候選人沈健興（左）在現任主委江宗保（中）見證下與林金忠握手宣告退選。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部主任委員預定於本月22日進行改選，立法委員劉建國力挺現任執委沈健興，有民進黨雲林縣精神領袖之稱的立委蘇治芬則推派住在北港鎮的助理林金忠。今（13）日民進黨雲林縣黨部突然發出聲明，沈健興宣布願意無條件退出本屆主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持林金忠。

聲明指出，「本人在此宣布無條件退出本屆主委選舉」沈健興表示，從登記以來就秉持著山海和諧、團結一心的理念，但面臨選舉將近各自的黨員支持者，因互相較勁造成許多黨員的困擾，希望能以勝選2022五合一選舉為首要目標，也期望山海和諧團結一心，不要因為黨職選舉造成黨內分裂，宣布退選後也會全力輔選五合一大選，並全力支持林金忠同志擔任黨部主委，一同為民進黨完成選舉任務」。

沈健興強調，「此次縣黨部改選主委，也因年底大選即將到來。蘇委員多次公開年底選舉要下架張家，重返執政、健興感同深受即日起，禮讓退選、期望蘇委員，林金忠主委，能山海和諧，團結一心拼選舉，11／26贏得大勝利」！

現任民進黨雲林縣黨部主委江宗保強調，這段時間努力的與多方協調，也聽取黨內前輩建言及徵詢劉建國委員的意見，更感謝沈健興同志的禮讓來顧全大局，民進黨才能有機會贏得年底的勝利，本人也會在主委到任期間，完成年底五合一選舉的提名工作，並協助林金忠同志順利接任新任主委及年底五合一的輔選，贏得最後勝利。

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