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美女荷官圖假博弈真詐欺　雲警衝嘉義、台南抓10人送辦

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局獲報嘉義、台南地區有集團犯案，積極追查獲破博奕詐欺集團，調查出有民眾受騙金額高達數千萬；另，該集團也以「提供單筆帳戶即獲得2-3萬元報酬」話術欺騙民眾，提供帳戶當作「假博奕」、「假投資」之人頭帳戶。全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及違反洗錢防制法移送地檢署偵辦。

雲林縣警局說明，該詐欺集團以主打美女荷官線上博奕遊戲吸引民眾加入，但根本是「假博奕」，初期先讓受騙民眾獲取小筆紅利騙取信任後，再謊稱握有破解遊戲數據之密技，若依指示操作保證獲利，導致多位民眾受騙，受騙金額高達數千萬。該集團也利用因疫情致收入受影響民眾，以提供單筆帳戶即獲得2-3萬元報酬之話術，充當詐欺集團以「假博奕」、「假投資」方式詐騙民眾匯款之人頭帳戶。

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該集團利用養眼美女圖標榜美女荷官，吸引民眾落入陷阱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

刑大大隊長曾順光表示，經本局刑警大隊與刑事局第九大隊等單位成立專案小組並報請雲林地檢署李松諺檢察官指揮偵辦，於本月4日起持搜索票、拘票分別於嘉義、台南等地將該集團蔡姓犯嫌等10人追緝到案。

搜獲電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等犯罪工具，並在機房內發現蔡姓主嫌為提升吸金績效，特訂立集團內各成員目標績效，以期有效提升詐欺金額，詢後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及違反洗錢防制法移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方搜獲電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等犯罪工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局局長李謀旺表示，雖時值疫情期間，警方將全力維護治安、打擊犯罪，保障縣民安居樂業的生活環境，以強力執法方式消弭犯罪，保障人民身家安全，尤對於利用疫情藉機取巧詐財之行為都將嚴加究辦，並溯源斷絕一切非法金流。

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為提高詐騙績效，該集團設立白板鼓勵業績目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局破獲利用假博弈詐騙集團，逮獲10名嫌犯依法送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該詐騙集團以假博弈方式讓剛入會民眾初期贏得小利，之後以話術放長線騙取更多金錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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