Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／翻攝林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外媒報導，Google已簽署協議，要向德國、法國和其他4個歐盟國家的300多間出版業者支付新聞費用。對此，民進黨立委林楚茵12日表示，台灣部會還在「牛步」，至今還在研究、討論，或是交給尚未成立的機關「數位發展部」，要求行政機關給交代。

林楚茵表示，Google已簽署協議，將向德國、法國和其他4個歐盟國家300多間出版業者支付新聞費用，這是歐盟3年前通過相關法規後，媒體議價機制另一項里程碑；自澳洲2021年2月底通過「媒體議價法」，她立即向有關部會如公平會、通傳會等瞭解，台灣在媒體議價、新聞分潤會有何作為？此外，去年10月跟今年四月都在院會質詢，也屢次函文或開會請各單位說明進度。

不過，林楚茵指出，至今，除了公平會去年四月中旬大拜拜會議、NCC外包又外包的研究案，得到的回應一直都是研究中、開會中不然就是調查中，甚至說將交給至今未成立的數發部，「這種牛步，非常失望也憤怒！從歐盟跟澳洲的經驗，立法後至少也要一兩年時間，才有機制讓數位媒體巨頭願意與媒體分潤，從去年到現在1年多，還在研究、討論，或是交給尚未成立的機關！」

林楚茵質疑，到底這些研究調查討論，是真的嚴謹、認真，或只是展現各種認真來脫推拉？她要求行政機關給個交代。