　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／翻攝林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外媒報導，Google已簽署協議，要向德國、法國和其他4個歐盟國家的300多間出版業者支付新聞費用。對此，民進黨立委林楚茵12日表示，台灣部會還在「牛步」，至今還在研究、討論，或是交給尚未成立的機關「數位發展部」，要求行政機關給交代。

林楚茵表示，Google已簽署協議，將向德國、法國和其他4個歐盟國家300多間出版業者支付新聞費用，這是歐盟3年前通過相關法規後，媒體議價機制另一項里程碑；自澳洲2021年2月底通過「媒體議價法」，她立即向有關部會如公平會、通傳會等瞭解，台灣在媒體議價、新聞分潤會有何作為？此外，去年10月跟今年四月都在院會質詢，也屢次函文或開會請各單位說明進度。

不過，林楚茵指出，至今，除了公平會去年四月中旬大拜拜會議、NCC外包又外包的研究案，得到的回應一直都是研究中、開會中不然就是調查中，甚至說將交給至今未成立的數發部，「這種牛步，非常失望也憤怒！從歐盟跟澳洲的經驗，立法後至少也要一兩年時間，才有機制讓數位媒體巨頭願意與媒體分潤，從去年到現在1年多，還在研究、討論，或是交給尚未成立的機關！」

林楚茵質疑，到底這些研究調查討論，是真的嚴謹、認真，或只是展現各種認真來脫推拉？她要求行政機關給個交代。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
快篩陽看得出Ct值！　醫曝「災難型搶救工具」是它
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

立委力推「房東實價登錄」設檢舉機制　內政部：恐降低出租意願

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

今護師節！　蔡英文指政府有3政策感謝醫護付出

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

Google向歐盟新聞出版業者付費　林楚茵：台灣部會還在牛步

快訊／內政部次長花敬群快篩陽　昨備詢接觸多位立委

學校公費快篩在哪？　他批教育部、衛福部踢皮球：要學生自主應變？

立委力推「房東實價登錄」設檢舉機制　內政部：恐降低出租意願

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

最後一話的後續將登場！動畫黑馬《奇巧計程車》電影版8月全台首映

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

葉耀元／不對稱戰力重創俄軍　台嚇阻共軍應做這3事

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

柯文哲視察篩檢站　民眾喊選總統

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

柯文哲連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

快訊／蔡英文：台灣回歸正常生活關鍵時刻　民眾心理難免不安焦慮

北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

快訊／柯文哲36字送暖　黃珊珊：市長，我比較擔心有沒有傳染給你

確診了卻沒收到居隔通知書？　常見三大問題一次看

快篩陽＝確診　北市聯醫每天25門診

徐巧芯：衛福部「根本在騙人」

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

更多熱門

相關新聞

轟陳時中滿腦子想選舉　國民黨團：7月疫情降級「不要落跑」

轟陳時中滿腦子想選舉　國民黨團：7月疫情降級「不要落跑」

本土疫情嚴峻，連續3天單日新增確診人數突破4萬例。國民黨立法院黨團總召曾銘宗11日譴責，疫情這麼嚴重，身為中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中「滿腦子想選舉」，最近宣布7月可能會降級，就是為了「落跑」參加台北市長選舉，呼籲陳「不要心中只有政治，想要選舉落跑，棄人民於不顧」。

雙北議會逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

雙北議會逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵挺：撇政黨利益

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵挺：撇政黨利益

民進黨「欣慰李明哲平安歸來」：正告北京停止壓迫政治思想犯

民進黨「欣慰李明哲平安歸來」：正告北京停止壓迫政治思想犯

快訊／梁文傑快篩陽　妻子林楚茵3+4「立即停止公開活動」

快訊／梁文傑快篩陽　妻子林楚茵3+4「立即停止公開活動」

關鍵字：

民進黨林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面