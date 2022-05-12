市黨部主委「英系大戰非英系」？　吳怡農：不該是派系問題

▲民進黨台北市議員提名介紹新人記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰接近，民進黨北市議員6個選區共提名26位參選人，已宣布不連任市黨部主委的吳怡農，12日率9位新人一同亮相，還手拿保齡球，高喊「重磅出擊、十拿九穩」口號。針對之後的主委選舉被解讀是英系、非英系的對決，吳怡農說，「這個不是派系跟派系的問題，也不應該是派系跟派系的問題」。

針對年底選戰的目標，吳怡農說，這次提26席，目前現任議員18席，除了檯面上出席的9位議員外，還有17席現任或者是曾經擔任議員的資深議員。當然希望的是17+9，26位在年底都可以順利進到市議會，做好監督市政府的工作。

至於在宣布不連任主委後，有意角逐的張茂楠、顏聖冠被解讀是英系與非英系的對決，吳怡農說，接下來的主委選舉他沒有參與，最重要是要贏得台北市2萬多黨員的支持，「這個不是派系跟派系的問題，也不應該是派系跟派系的問題」。

吳怡農說，這2位非常優秀的參選人，都是資深的議員，有一位是從里長做起，兩位的資歷都相當，不管誰勝選，都能夠為市黨部、為市民做好最好最好的服務。

有媒體追問下一步規劃，吳怡農說，接下來會全力輔選，加上有一個修憲的公民複決，都會全力地去協助。特別是公民複決的門檻非常高，除了全力輔選外，也會呼籲全國的朋友們，一起出來把公投票投下去，讓我們給更多年輕人有參政機會。