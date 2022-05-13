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社會 社會焦點 保障人權

婦遭車門夾斷指鮮血淋漓　夫衝分駐所求救...警開道火速送醫

▲雲林土庫一名婦人關車門不慎夾段手指，鮮血淋漓請求警方協助開道送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林土庫一名婦人關車門不慎夾段手指，鮮血淋漓請求警方協助開道送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾警分局土庫分駐所上月底，突然衝進一名謝姓民眾，慌慌張張急呼「我老婆手指不小心被車門夾斷了，請警察先生能幫助我們前往醫院治療！」值班警員查看發現婦人手指鮮血淋淋，召回線上執勤員警協助謝男開道，順利前往虎尾若瑟醫院急診搶救斷指，謝男夫妻進入診間時頻頻向警員道謝。

據了解，謝姓男子向警方表示，太太因開關車門時不慎夾傷手指，導致手指斷掉，瞬時鮮血淋漓，因為住家在小村莊中，心急且擔心住家的位置救護車不容易到達反延誤送醫，便想自行開車前往就醫，但因為週六假日，街道上車流量大又塞車的情形，路過土庫分駐所趕緊尋求警方協助就醫。

虎尾警分局表示，當天為4月30日週六假日正值下午車多擁擠時段，值班警員見狀，以無線電召回當時擔服線上勤務的警員賴韋志及謝旻達返所協助，員警趕至土庫分駐所門口與謝男會合後，隨後開啟巡邏車警鳴器及警示燈一路護送傷者往虎尾鎮若瑟醫院方向奔馳，原本要15分鐘路程，不到5分鐘就順利到達醫院，抵達急診室門口後，賴等2員立即向醫院人員告知當事者傷勢情形需要緊急救治並與院方完成交接，謝男夫妻隨即進入院內接受治療。

虎尾分局分局長廖志明肯定當時執勤的員警，運用警車開道，縮短當事人就醫路途所需時間，協助搶救傷者，並在此提醒用路人，路上如聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，適時放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓執行緊急任務的車輛能夠安全且快速通行，遂行公務。

►聽Podcast #我在案發現場

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