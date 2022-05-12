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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農卸任黨部主委前最後一仗　率北市9新人亮相誓打倒藍白

▲▼民進黨台北市議員提名介紹新人記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員提名介紹新人記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰接近，民進黨台北市議員初選日前結束，北市6個選區共計提名26位參選人。市黨部主委吳怡農12日率9位新人一同亮相，手拿保齡球，高喊「重磅出擊、十拿九穩」口號，展現團結氣勢，力拼年底的九合一大選全員勝選、修憲公民複決過關。此外，也不忘呼籲社會大眾儘早打滿疫苗。

這次獲得提名的新人包括：士林北投的林延鳳、陳賢蔚；內湖南港的何孟樺；松山信義的張文潔；中正萬華的邵維倫、洪婉臻；大安文山的趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒。9位新人首次同台亮相，一起打保齡球聯繫感情，強調團隊合作。

吳怡農表示，這次提名26席，目前現任議員18席，除了出席的9位新人外，還有17席現任或者是曾經擔任議員的資深議員；年底目標是17+9，希望26席在年底都可以順利進到市議會，做好監督市政府的工作。

吳怡農說，民進黨向來支持年輕人參政，更鼓勵新人投入選舉，讓選民看見不同世代的人才，而新人在爭取勝選的同時，也要持續深入社區，主動關心市民的防疫狀況，尤其了解選區的哪些市民還沒有打滿3劑疫苗，了解原因，找到方法，促進增加疫苗覆蓋率。

士林北投選區的林延鳳表示，希望年底選舉像打保齡球一樣滿分，開出紅盤，26席全上；陳賢蔚則說，今天是國際護理師節，特別送了飲料到快篩站給護理人員打氣，大家齊心度過疫情，民進黨年底選舉全壘打。

內湖南港的何孟樺則表示，疫情邁入共存階段，大家一起度過。我們也在體育項目努力讓市民朋友能開心安全的運動。參選松山信義的張文潔說，自己是青年媽媽代表，特別帶了一個嬰兒玩偶，強調會用心照顧並守護台北市民的孩子。

在中正萬華的邵維倫表示，身為「我是萬華人版主」，未來將以嶄新的方式來服務地方；洪婉臻則說，自己是基層出身艋舺菜市場的女兒，一步一腳印走到現在，希望年底與前輩將中正萬華4席拿下。

最後，大安文山的趙怡翔表示，期待大家集合專業貢獻，讓台北發展更好；陳聖文則說，年底一起努力全壘打；里長出身的詹晉鑒則表示，將透過律師專業為市民謀福利。

吳怡農強調，市民通常會給年輕參選人最熱情的支持，那是因為大家把希望寄託在年輕人身上，因此更要讓社會大眾看到我們服務的熱忱。他期許，9位新人要跟中央一起攜手、在地方上幫助社區內的每一位民眾，一起完成現階段的重要任務。

▲▼民進黨台北市議員提名介紹新人記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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