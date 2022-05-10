「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

▲雲林縣政府防疫錦囊包含快篩試劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

快篩試劑供貨量低，不僅引發民眾搶購現象，今更傳出連縣府採購到貨量也直接減至一半不到。雲林縣政府早在四月中旬透過共同供應契約，陸續向廠商下單1.5萬劑，卻因中央當時已拍板徵用政策，廠商只能承諾陸續到貨，且數量也須視當下情況而定。原13日應收到1萬劑，但稍早接獲廠商通知，將無法交貨。

雲林縣政府自購準備用來遞補中央共給不足量之防疫關懷包、機構、鄉鎮市的臨時性緊急使用之快篩劑，原本預計13日可到貨1萬劑，但廠商於10日下午臨時通知雲林縣府無法交貨。據了解，廠商向縣府表示，此批向國外訂的貨已被中央徵用調配，因此無法提供給雲林縣府，除了日前已先交付三分之一的5千劑，一萬劑還要再延期。

縣府10日下午召開鄉鎮市線上防疫會議，由20鄉鎮市首長或派代表參加，縣長張麗善於會中說明將以日前首批自購到貨的快篩試劑，先提供20鄉鎮市各50劑，優先讓清潔隊員之類第一線防疫人員使用，解決燃眉之急。

對於即將到貨的快篩試劑遭徵用，縣府人士面露無奈表示，「有錢買不到、買了也不會到」，地方民眾對快篩試劑的需求壓力，中央不能全部推給地方承受。另參與會議人士也透露，會議過程中有鄉鎮市代表發言表示，「我們也要1000劑特權快篩試劑」，暗指日前西螺果菜市場獲立委優先調度的1000劑快篩試劑，引發尷尬小插曲。

▲雲林縣政府提供居家隔離者的防疫錦囊包含快篩試劑、體溫計，確診者居家照護則視情況提供血氧機。（圖／記者蔡佩旻攝）

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