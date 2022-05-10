　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

▲雲林縣政府防疫錦囊包含快篩試劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府防疫錦囊包含快篩試劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

快篩試劑供貨量低，不僅引發民眾搶購現象，今更傳出連縣府採購到貨量也直接減至一半不到。雲林縣政府早在四月中旬透過共同供應契約，陸續向廠商下單1.5萬劑，卻因中央當時已拍板徵用政策，廠商只能承諾陸續到貨，且數量也須視當下情況而定。原13日應收到1萬劑，但稍早接獲廠商通知，將無法交貨。

雲林縣政府自購準備用來遞補中央共給不足量之防疫關懷包、機構、鄉鎮市的臨時性緊急使用之快篩劑，原本預計13日可到貨1萬劑，但廠商於10日下午臨時通知雲林縣府無法交貨。據了解，廠商向縣府表示，此批向國外訂的貨已被中央徵用調配，因此無法提供給雲林縣府，除了日前已先交付三分之一的5千劑，一萬劑還要再延期。

縣府10日下午召開鄉鎮市線上防疫會議，由20鄉鎮市首長或派代表參加，縣長張麗善於會中說明將以日前首批自購到貨的快篩試劑，先提供20鄉鎮市各50劑，優先讓清潔隊員之類第一線防疫人員使用，解決燃眉之急。

對於即將到貨的快篩試劑遭徵用，縣府人士面露無奈表示，「有錢買不到、買了也不會到」，地方民眾對快篩試劑的需求壓力，中央不能全部推給地方承受。另參與會議人士也透露，會議過程中有鄉鎮市代表發言表示，「我們也要1000劑特權快篩試劑」，暗指日前西螺果菜市場獲立委優先調度的1000劑快篩試劑，引發尷尬小插曲。

▲雲林縣政府防疫錦囊包含快篩試劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府提供居家隔離者的防疫錦囊包含快篩試劑、體溫計，確診者居家照護則視情況提供血氧機。（圖／記者蔡佩旻攝

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林西螺疫情熱區向縣府討快篩劑　居隔與居家照護用僅剩3天存量

►疫情升溫！西螺果菜市場發放1千份快篩試劑　今起實名制領取

►雲林+251！西螺疫情大爆發　最初確診病例來自果菜市場

►雲林確診產婦產雙胞胎　醫護「全身防護隔離衣」....2嬰PCR陰性

►快訊／雲林第二監獄爆群聚　受刑人照胃鏡快篩陽...96人PCR確診

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」！遭謝和弦嗆翻　警證實有案例

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵合體看板：撇政黨利益

市議員爆每周皆有5分鐘以上延誤　桃捷回應了

為桃捷乘客安全把關　市議員批：5分鐘以上誤點每週發生

桃捷三心六線路網2.0版本獲交通部同意　新增11路線122.7km

環球科大觀光與餐飲旅館系教育宣導　增強技職活動受歡迎

端午節肉粽香　林內農會「金旺來五穀粽」明天開賣限2萬顆

不懼疫情！台東縣首次舉辦線上英語單字王競賽

迎富岡鐵道藝術節　「在地特色飯兜」限量千份即將開放預購

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韓國軟萌寶寶去擺拍　突厭世崩潰大哭QQ

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」！遭謝和弦嗆翻　警證實有案例

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵合體看板：撇政黨利益

市議員爆每周皆有5分鐘以上延誤　桃捷回應了

為桃捷乘客安全把關　市議員批：5分鐘以上誤點每週發生

桃捷三心六線路網2.0版本獲交通部同意　新增11路線122.7km

環球科大觀光與餐飲旅館系教育宣導　增強技職活動受歡迎

端午節肉粽香　林內農會「金旺來五穀粽」明天開賣限2萬顆

不懼疫情！台東縣首次舉辦線上英語單字王競賽

迎富岡鐵道藝術節　「在地特色飯兜」限量千份即將開放預購

最辣國文老師公開「反對一夫一妻制」：希望身而為人能有更多自由

雙北議會激戰！逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

T1職籃18日重啟賽事！賽程看這裡　元年總冠軍最快6月4日出爐

灰衣男無故攻擊隔壁騎士　「連巴頭8次 ↑」嗆：欠打？

地方熱門新聞

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

台東馬偕爆群聚　院方分艙分流管理

香港新特首產生　鄭文燦：按北京劇本選出

桃園26處接種站這三天施打疫苗

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」謝和弦嗆翻

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

鍾佳濱爭屏縣長寶座失利！沒獲提名　子弟兵挺：撇政黨利益

桃園新增5494例本土個案　下降約20%

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

迎國際護師節　各界為東馬加油打氣

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

虎爺公香油錢也敢偷

關懷部落行的需求　噗噗共乘轉型邁向幸福巴士2.0暖身

5月10日配合演習發送災防告警細胞廣播服務演練訊息

更多熱門

相關新聞

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

本土疫情大爆發，一名女大生近日表示，自己去年5月的時候就確診一次，後來雖然康復了，但也留下諸多後遺症，不料今年又「二次確診」，引發關注。根據中央流行疫情指揮中心統計，今年截至目前為止，有268例是二度確診。對此，發言人莊人祥也作出回應了。

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診

台中市議員第4人染疫！陳文政宣布確診

兩款口服藥將成抗新冠利器

兩款口服藥將成抗新冠利器

解決快篩之亂　政府責無旁貸！

解決快篩之亂　政府責無旁貸！

金門+29　驚傳2確診者偷溜外出

金門+29　驚傳2確診者偷溜外出

關鍵字：

快篩劑台灣防疫雲林雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面