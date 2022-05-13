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雲林+513！斗六、虎尾最多　疫調結果仍以家庭感染居多

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（13）日新增513例本土確診個案，斗六96例，虎尾78例，北港47例，西螺37例，麥寮34例，斗南32例，莿桐23例，水林22例，台西20例，土庫18例，元長、大埤14例，東勢、林內各13例，古坑11例，二崙、四湖、褒忠各9例，崙背、口湖各7例個案分佈20鄉鎮。根據疫調顯示，以家庭傳染案例居多。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋513例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日513例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-99歲，無症狀304人、輕症209人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有599人、確診者居家照護在管中有2912人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/12已完成2616人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局長曾春美表示表示，今日發布確診個案人數以都市型人口較多且外來人口移動頻繁之市鎮為首為斗六、虎尾、北港，另，經過疫調發現目前有關聯的族群大多都為家戶間的傳染，請鄉親們在家時，還是要勤洗手、多注意環境的消毒並且在吃飯時使用公筷母匙。

昨日起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象」使用家用快篩陽性即確診的新制快篩陽性判定確診政策實正式施，曾春美強調，快篩陽性後，仍需經特約醫師視訊評估來通報確診，雲林目前有26家快篩陽性視訊診療評估診所。

小幼苗小兒科診所、光成診所、書菴耳鼻喉科診所、建合診所、小太陽小兒科、蔡鼎族小兒科診所 、優生耳鼻喉科診所 、廖寶全診所 、佑體健診所、邢學平小兒科診所、吳佳錄診所、太安診所、塗勝雄小兒科、江重宏耳鼻喉科診所、宏佑診所、張誠正診所 、劉泰成聯合診所、顏細宗診所、石龜溪診所 、天德內小兒科診所、瑞安耳鼻喉科診所、林建宏診所、善全診所 、 茂杉診所、德豐診所、 夏保介診所。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣26家快篩陽性視訊診療評估診所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對校園兒童疫苗施打部分，雲林縣衛生局長曾春美說明，從今日開始進行，除了校園施打的部分，我們以多元接種模式進行，「巡迴接種」是醫療團隊以巡迴方式提供多個學校學童接種服務；「整合式校園接種站」是在鄉鎮中找一所核心學校，提供多個學校整合學童前往接受疫苗接種，由家長帶來子前往醫療院所施打的，除了平日接種門診外，為因應鄉親需求，特於非上班、上學日提供學童假日接種服務。

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣教育處針對停課說明，因師生確診進行全校停課者有幼兒園1所、國小1所，部分班級停課者有幼兒園2所、國小2所、國中1所及高中職1所。安安幼兒園(5/7-5/13)、長和幼兒園-2班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園0(5/7-5/13) ；維多利亞小學(5/7-5/13)、僑美國小0(5/7-5/13)、辰光國小0(5/7-5/13)；二崙國中0(5/7-5/13)、北港高中0(5/7-5/13)。

新制停課措施，部分班級暫停3日實體課程學校：
幼兒園5/10-5/13東勢鄉立幼兒園；5/11-5/13安定非營利幼兒園、 南陽國小附幼、聖愛幼兒園 、青園幼兒園、聖文幼兒園、 大埤鄉立幼兒園、崙背鄉立幼兒園、北港鎮立幼兒園；5/12-5/14豐泰幼兒園、丹迪幼兒園、春民幼兒園、好收國小附幼、鎮南國小附幼、臺西鄉立幼兒園、西螺鎮立幼兒園、小天才幼兒、維也納幼兒園、真光幼兒園、聖心幼兒園、聖愛幼兒園、公誠非營利幼兒園；5/13-5/15公誠非營利幼兒園、仁智幼兒園、斗六市立幼兒園。

國小5/11-5/13 斗六國小、僑真國小、溝壩國小、宏仁國小、褒忠國小、麥寮國小、鎮西國小、 龍巖國小、山內國小、崙背國小、大有國小、新興國小、安慶國小、橋頭國小；5/12-5/14麥寮國小、大埤國小、和平國小、東和國小、育英國小、文昌國小、北辰國小、土庫國小 、橋頭國小 、斗六國小 、客厝國小 、興華國小 、鎮西國小 、林中國小 、大美國小 、惠來國小 、立仁國小 ；5/13-5/15雲林國小、忠孝國小、崇文國小、和平國小、信義國小、新興國小、僑真國小、元長國小、客厝國小、立仁國小 。

▲雲林縣5/13因疫情部分班級停課校園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5/13因疫情部分班級停課校園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5/13因疫情部分班級停課校園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5/13因疫情部分班級停課校園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5/13因疫情部分班級停課校園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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