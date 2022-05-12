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快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

▲▼國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲國民黨團舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

快篩試劑採購爭議延燒，國民黨立法院黨團12日舉行記者會，踢爆「快篩EUA發大財」手法，其中一家取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司疑似透過「曜群生醫」做團購兜售，手法載明透過「期貨接單」做無本生意，先收取現金再交貨，且一箱箱快篩試劑直接被擺在路邊「日曬雨淋」，完全不符合「醫療器材優良運銷準則」規範，恐影響準確性。

國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。

黨團副書記長鄭正鈐質疑，衛福部長陳時中昨稱快篩價格是自由市場所訂，若覺得價格不合理那就不要買，但實際上，台灣的快篩試劑市場從來都不是自由市場，相比德國開放超過200家廠商進口快篩試劑，台灣只有25家，唾液快篩更只有1家，且2020年以來共有40家廠商申請進口唾液快篩，衛福部讓特定廠商可以獨佔市場，只有透過特別的人介紹的才能順利過關，讓特定廠商賺大錢、空手套白狼，「陳時中把國人健康拿到市場上，給特定廠商得到不當利益」。

黨團書記長萬美玲會中質疑，一張EUA取得與否完全是看「有沒有找對人」，而不是廠商的專業、設備、資金，衛福部限制性發照到底是為誰在創造高利潤市場？她揭露，其中一家取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司完全沒有在販售，反而是一家「曜群生醫」透過Line群組做團購兜售，價格依購買數量不同，甚至載明「期貨接單」，每週五先收現金，下週再出貨。她表示，曜群生醫在這過程中完全在做無本生意，且弘朗生技公司恐怕也只是一個人頭而已。

萬美玲揭露，曜群生醫董事長甚至在個人臉書上刊登「急徵業務人才」資訊，言明要挑戰快篩之亂的訂單，這是趁著疫情正亂賺大錢，「非常悲哀！」她也秀出一張快篩試劑擺在路邊亂放、亂擺的照片，明顯違反「醫療器材優良運銷準則」規範，且也不符合原廠規範2度到30度的規定，「這麼多快篩試劑推放在路邊日曬雨淋都有可能，非常有可能影響準確性，造成防疫破口」。

黨團副書記長林思銘則指，台灣核准廠商進口快篩試劑的標準到底在哪裡？為何不是只要符合歐盟、美國國家標準的都可以進口？他表示，這25家核准進口的廠商有8、9成都是小貿易商，獨攬快篩EUA生意，呼籲陳時中不要再「超錢部署」了，應該開放進口讓民眾可以用便宜價格買到快篩試劑，而不是都在圖利特定廠商，並指好幾家貿易商在過程中受到不公平對待，沒有找到關鍵的人，就一再被要求補件、拖延再拖延。

▲▼國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲▼國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

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▲▼國民黨團今天舉行「快篩EUA發大財？手法大公開！有錢只能自己人賺？」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

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國民黨民進黨陳時中快篩試劑

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