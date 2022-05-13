快訊／本土+64972「2縣市病例破萬」　新北增2.2萬例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增6萬4972例本土病例，較昨日6.5萬例略降，其中新北增22483最多、台北也有11613例。值得注意的是，昨日破萬例的桃園今日病例也下降，僅有9434例通報，掉出「萬例榜」。餘下6都病例均破千，台中增3708例、高雄增3664例、台南增2357例。六都之外的基隆，也有2036例通報。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土個案及39例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增41例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之64,972例本土病例，為30,657例男性、34,292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(22,483例)、臺北市(11,613例)、桃園市(9,434例)、臺中市(3,708例)、高雄市(3,664例)、臺南市(2,357例)、基隆市(2,036例)、新竹縣(1,626例)、宜蘭縣(1,425例)、彰化縣(1,169例)、屏東縣(1,154例)、花蓮縣(1,008例)、苗栗縣(742例)、雲林縣(580例)、新竹市(579例)、臺東縣(348例)、南投縣(317例)、嘉義縣(314例)、嘉義市(228例)、澎湖縣(104例)、金門縣(65例)、連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布5/13確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布新增41例死亡個案詳情。（圖／指揮中心提供）