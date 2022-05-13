單日死亡41例「超過去年三級警戒」　9旬婦家中昏迷「死後確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行情指揮中心今（13）日公布新增41死，超過去年三級警戒單日最高，其中有1名9旬長者，在家中昏迷急救無效死亡，死後確診，本身有癌症病史；指揮官陳時中也分析，死亡個案當中40人有重大傷病或癌症病史，超過半數沒有接種疫苗，也有超過20人年齡超過80歲。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增65,011例COVID-19確定病例，分別為64,972例本土個案及39例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增41例死亡。

陳時中表示，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，當中20人屬於80歲以上長者，有40例具慢性病史、21例無疫苗接種，顯示疫苗還是有其需要。確診日介於今(2022)年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，當中有一名90多歲女性，本身有癌症病史，在家中昏迷送醫急救無效，採檢陽性，死因為心肺衰竭、新冠病毒感染。

▲指揮中心公布5/13確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/13公布41例死亡個案詳情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/13公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/13公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）