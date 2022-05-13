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社會 社會焦點 保障人權

揭閨蜜偷錢反挨告　E奶女神元元勝訴...法院認證「Mia承認偷錢」

記者黃哲民／台北報導

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）前成員Mia，前年和閨蜜女藝人元元鬧翻，元元PO文揭露Mia坦承偷錢卻反悔過程，並指Mia造謠她癌症末期，Mia自認遭元元誹謗、形象與工作都受影響，提告要求元元賠償100萬元。台北地院審理認定元元PO文結合親身經歷與網友分享經驗，沒杜撰虛構，判Mia全部敗訴，可上訴。

▲▼元元挨告北檢不起訴，陳甯亞發聲。（圖／翻攝自IG／陳甯亞、元元）

▲藝人元元遭昔日閨蜜Mia提告求償100萬元。（圖／翻攝自IG）

元元在北院辯論終結時親自出庭，主張自己所言都有依據，Mia僅委任律師到庭，法官對於Mia將元元遞交法院的答辯狀也列入求償範圍，表示不解。元元開完庭快閃，不敢受訪以免再生枝節。Mia另告元元涉嫌妨害名譽，檢方已不起訴，Mia再告16位網友涉嫌妨害名譽，檢方日前同樣不起訴。

▲▼藝人「元元」吳婕安遭昔日閨蜜Mia陳甯亞提告求償100萬元，到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人元元遭昔日閨蜜Mia提告求償100萬元，到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

本名吳婕安的元元是網美出身，擔任直播主也跑通告上綜藝節目，與外型同樣甜美迷人的Mia（本名陳甯亞）曾是好友，但前年（2020年）4月間，元元PO文揭露和Mia同遊泰國遺失錢包等財物，Mia後來坦承偷竊並公開道歉，卻又刪文改口反悔的過程。

元元並指Mia「妳不知道怎麼跟妳粉絲說我，一堆人來攻擊我」、「我知道妳每次跟我收錢或是跟我朋友收錢妳會騙一些錢，加減賺一些」，更批Mia封鎖她的IG是「做賊心虛」、「兩年多的友誼被你邪惡的心毀掉，沒看過這麼可怕的人」，質疑Mia「妳跟別人說我癌症末期...妳說妳要報仇？」、「她（Mia）當然不只對我這樣，大學朋友跟同事還有其他朋友她也下手」等語。

▲▼元元挨告北檢不起訴，陳甯亞發聲。（圖／翻攝自IG／陳甯亞、元元）

▲藝人Mia。（圖／翻攝自IG）

Mia在事件鬧開後退出Rakuten Girls，她起初在個人IG發布道歉聲明，呼籲「大家不要再去私訊元元，錯誤是在我，請大家來罵我，我在這邊跟元元說對不起，因為我引起的風波造成妳的傷害，請大家不要再攻擊她了」，後來卻開直播聲稱自己「不說、不澄清，不代表承認了」，強調自己的心「不是黑的」。

Mia認為元元本案相關PO文與事實不符，害她的社會評價受貶抑、形象受損、工作大受影響，提告要求元元賠償她工作收入減少的損失50萬元與精神慰撫50萬元，並須在IG刊登道歉啟事。

元元反駁指出，Mia最初被她質問是否偷竊，疑為自保而先到處詆毀她，得知她考慮提告，Mia才認錯並公開道歉，她因而沒追究，但Mia之後將道歉聲明刪文重新詆毀她，以致很多人PO文罵她，她不得不揭露原委澄清，況且Mia行竊屬實，並非她PO文害Mia工作減少。

▲▼藝人「元元」吳婕安遭昔日閨蜜Mia陳甯亞提告求償100萬元，到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人元元遭昔日閨蜜Mia提告求償100萬元，到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

法官調查發現，Mia曾私訊元元道歉，承認為了保護自己而誹謗元元，儘管Mia提告辯稱當時身心俱疲，不得不對根本沒有做的事情道歉，但法官認為Mia辯解不合理，反而是元元不僅有親身經歷，還收到網友分享跟Mia出國也掉錢的經驗。

元元舉證，甚至連她與Mia的共同朋友「粿粿Meigo」曾傳LINE說：「我之前跟她去泰國也掉錢掉東西…所以看你打的時候，我整個雞皮疙瘩…她每次都這樣，說不用錢，然後又回來收錢…我發現你打的很多東西我都遇過。」

此外，Mia一位同事另案證稱，聽Mia說過元元罹患婦科癌症，Mia還宣稱偷元元錢包「是為了祈求元元的病會好」，但Mia跟很多人說過元元的壞話。Mia另一位同事也PO文爆料Mia「以前就會偷東西了」、「出了名的人美心不美」，被Mia私訊質疑造謠，這位女同事強調「沒關係，我可能真沒什麼存在感，但我確實當時就是跟妳一起上班的同事」。

法官據此認定元元本案相關PO文，在事實陳述部分沒杜撰虛構，在意見表達部分沒故意或過失侵害Mia名譽權，至於Mia主張雙方爭執屬於私領域，跟公益無關，並非可受公評之事，法官指2人的爭執早已公開，跟本案PO文內容無關，判Mia全部敗訴，可上訴。

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