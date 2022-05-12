高雄確診孕婦提早宮縮！急送醫剖腹產子　嬰兒生命徵象不穩　

▲高雄榮總今早替一名確診孕婦剖婦產子。（圖／高雄榮總提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名懷孕33周的孕婦未施打疫苗，因被兒子傳染確診，陸續出胸悶、發燒等情形，原本預產期是6月，但因宮縮、胎動減少，12日上午被緊急轉院到高雄榮總，醫療團隊發現她疑似出現敗血症狀，緊急替她剖腹生產，新生兒順利出生體重為1850公克，PCR陰性，不過男嬰生命徵象不穩仍在觀察中。

高雄榮總表示，這名產婦因兒子在幼稚園的同學確診，兒子快篩陰性，開始居家隔離後發燒，快篩轉陽性；高雄市衛生局通知至醫院做PCR，產婦及家人三人皆為陽性，而產婦陸續出現有胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等情況。

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▲確診孕婦出現疑似敗血症，醫療團隊評估後，決定替產婦剖腹。（圖／高雄榮總提供）

高雄榮總指出，這名產婦未打疫苗，目前懷孕32周過6天，於其他醫院產檢時，預估胎兒男性1600克，預產期為6月底，因一直有宮縮及胎動減少情形，由外院醫師建議轉入本院急診。

高雄榮總表示，經檢查後，發現該產婦確診COVID-19及疑似敗血症，12日上午9時23分於負壓隔離病房專屬手術室裡剖腹產娩出，出生週數33週，新生兒出生體重為1850公克，PCR下午結果出爐是陰性，母子均於負壓隔離病房繼續接受治療，不過新生兒因早產，目前生命徵象不穩仍在觀察中。

▲孕婦順利產子後於隔離病房休息，不過新生嬰生命徵象不穩仍在觀察中。（圖／高雄榮總提供）

高雄榮總指出，這是第二位確診陽性產婦生子，第一位是在兩個禮拜前順利生產，疫情期間醫護同仁極為辛勞，面對每日各種挑戰都正向面對，尤其是這兩個個案更增添醫護人員的信心。

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