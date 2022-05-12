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快訊／高雄+3181！同住親友佔1／3　百貨、夜市風險衝高

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日新增3181例本土個案，市長陳其邁召開防疫記者會時表示，目前高雄確診個案有三分之一感染源自同住親友，呼籲長輩盡速施打疫苗，另外，高雄社區風險持續，高風險場域百貨、夜市有增加趨勢，呼籲民眾避免長時間密切接觸。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

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今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史127例，特定娛樂場所有20例，密切接觸者2564例(同住親友1094例、餐飲娛樂395例、職場環境848例、高風險區域227例)，居隔期間陰轉陽個374例，新案疫調中有96例。

市長陳其邁表示，高風險場域有227例，代表不特定場所，例如人口聚集地、市場、夜市風險增加，代表高雄市社區傳播風險持續，保護自己就是要戴上口罩，避免長時間密切接觸。

陳其邁指出，最近有些個案，是家人外出被感染，又傳染給臥病在家的長輩和小朋友，統計確診數有三分之一感染源都還是同住親友，呼籲長輩儘快施打疫苗，一定要打滿3劑，並注意接觸風險。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，分析今日確診者採檢原因，陽轉有374人，匡列對象有1122人，這兩筆數據占了整體47%；因症就醫有1685人，佔了整體53%。整體結構看起來，社區接觸風險高於接觸風險。

再分析密切接觸者部分，同住家人與職場確診數字相當，經社區傳染鏈帶回給家人，再造成家人群聚，傳染給家中的老人或小孩，並進入校園，這樣的傳染鏈在高雄市日益明顯。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

潘炤穎表示，高風險場所包含市場、百貨、夜市等人潮擁擠處，免不了邊走邊吃的行為，只要在這樣的場域拿下口罩，風險不亞於在室內不戴口罩吃飯。統計密切接觸高風險場域百分比，最近五天從1.59%已衝近10%，這是明確的警訊，社區風險正擴散中。
 

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