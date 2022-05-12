高雄女騎士闖紅燈直直衝！下秒慘遭輕軌拖行　列車頭毀損恐慘賠

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌11日深夜傳出交通事故，一名女騎士疑似闖紅燈，遭行駛中的輕軌列車撞上，當場滑行數公尺，所幸女騎士送醫後無大礙，當時列車上也沒有乘客。高雄捷運表示，這是今年第8件事故，針對列車車頭毀損部分，須回廠進一步檢修，如確定肇責為機車違規，將進行求償。

▲女騎士與輕軌發生擦撞，機車卡在輕軌下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事故發生在11日晚間11點23分，輕軌列車自C14哈瑪星站上行往C15壽山公園站站間，於鼓山一路與五福四路路口與機車發生擦撞。

監視器畫面拍下，當時眾多騎士轉進路口，但現場號誌為紅燈，最前方一名騎士鍾女毫不減速仍繼續直行，遭到行駛中的輕軌當場撞飛拖行數公尺，司機員機警緊急停車；後方的另名騎士見狀後還立即上前查看、關心傷勢，警方獲報到場，也趕緊協助將卡在輕軌下機車拉出。

▲女騎士疑闖紅燈釀交通事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄捷運公司表示，該列車為回收機廠之空車，車上無乘客亦無影響正線營運。該騎士手腳有輕微擦傷，已由救護車送往醫院。

高捷指出，初步判斷為機車未遵守交通號誌燈號，從鼓山一路右轉疑似闖越紅燈進入五福四路，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，後續於晚間11點40分，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。

▲輕軌左側車頭毀損，若確認為騎士肇責，高捷公司將對其求償。（圖／高捷公司提供）

高捷表示，本事件為今年第8件事故，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處，本案後續如警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會進行求償。