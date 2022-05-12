台中首例混打兒童！小六生第一劑接種BNT　今再+半劑莫德納

▲台中今兒童確診660人，出現首名混打童「小六生BNT＋半劑莫德納」（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天（12日）本土確診新增3830例，其中兒童確診660人。台中市長盧秀燕下午召開疫情記者會時提到，今天到大肚國小視察兒童疫苗施打狀況，發現一名年滿12歲的學童，年初在診所打過第一劑BNT，今天持小黃卡到校詢問是否第二劑可混打莫德納，衛生局人員緊急詢問中央，中央同意該童第二劑混打半劑莫德納，成為台中兒童混打BNT與莫德納疫苗個案首例。

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▲台中市長盧秀燕舉行疫情記者會。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕指出，為了讓台中市6至12歲兒童接種疫苗，獲得妥善照顧，感謝市府衛生局提早安排39組合約醫療院所，即日起至6月2日，醫護人員到校，為國小學生接種第一劑莫德納疫苗，今日除了大肚國小214人，另有9所小學、1183位學生施打疫苗，共計有1394個學生施打疫苗。

盧秀燕說，她到大肚國小視察時，校方很細心，214名國小學童中，16名已經滿12歲，施打劑量稍微多些，完成接種後，再分流為其他學童施打半劑莫德納。同時，現場有一名學童，父母很重視防疫，因為年滿12歲，今年初就在診所打過第一劑BNT疫苗，今天持小黃卡詢問可否第二劑混打，經衛生局人員緊急詢問中央流行疫情指揮中心，中央同意該童第二劑混打半劑莫德納，成為台中兒童混打BNT與莫德納疫苗個案的首例。