居隔書、確診通知補發有期限　林右昌：全力投注照顧確診者

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（12日）國內本土病例新增1876例！針對近日染疫民眾急遽增加，常有民眾反映遲遲沒收到居隔通知或確診通知，市長林右昌詳細說明處理原則；另外目前已開放確診者可以「電話問診」，讓不會視訊的長輩們多1條管道可以看病診療，以及13日起可委託親友代為前往防疫門診看診取藥。

林右昌指出，針對未收到居隔通知的民眾，已滿20歲者，5月7日以前的個案，可洽各區衛生所補發，5月8日（含）以後，由於中央訂定居隔條件以同住家人為主，並採確診者自主回報，因此不再受理民眾申請補發。

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林右表示，至於未滿20歲者，5月9日以前未收到居隔通知的民眾，洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後，不再受理民眾申請補發。若確診民眾未收到確診通知，5月9日以前的確診個案，請洽各區衛生所補發，5月10日（含）以後的確診者，中央將自動發放確診通知。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，現在已開放民眾「電話問診」代替或輔助視訊問診，林右昌表示，這是為了避免確診長輩在居家照護期間，因為不熟悉視訊操作而無法進行診療，現在打電話也可以看診；另外自13日起，符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由非居家隔離的親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物。

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