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年輕人深夜公園聊天太吵　火爆大叔兄弟檔持刀單挑「3人濺血」

▲▼板橋和平公園凌晨爆發砍人案。（圖／記者游宗樺攝）

▲板橋和平公園凌晨爆發砍人案，地面布滿斑斑血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區10日晚間10時許，重慶路和平公園爆發一起砍人案。一群年輕人在公園涼亭內聊天，疑似音量太大引起附近住戶不滿，一對中年兄弟竟帶刀下樓跟他們理論，雙方一言不合爆發衝突，混亂間共造成3人受傷，送醫治療均無大礙。警方已派員到醫院了解案情，全案將依傷害罪嫌偵辦。

▲▼板橋和平公園凌晨爆發砍人案。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼板橋和平公園凌晨爆發砍人案。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼板橋和平公園凌晨爆發砍人案。（圖／記者游宗樺攝）

▲王男持刀與對方理論，而楊男等人則持狼牙棒造型手電筒回擊。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，楊姓男子（24歲）與陳姓少年（16歲）及6名男女友人，在和平公園內的涼亭聊天，疑似音量太大，引起住附近的王姓兄弟檔（51、54歲）不滿，其中哥哥竟手持西瓜刀，下樓找對方理論，楊男與陳少不甘示弱，2人分持狼牙棒等武器，朝對方回擊，一時間叫罵聲四起，涼亭及週邊走道布滿斑斑血跡，目擊民眾見狀趕緊報警。

王男雖手持刀械，但不敵2名年輕人的猛攻，頭部遭狼牙棒造型的手電筒毆傷，而楊男左小腿、陳少右手臂均遭砍傷，所幸送醫急救後暫無大礙。警方已派員到醫院進行戒護，並在衝突現場採證，查扣涉案兇器，全案將依傷害罪嫌，將行兇的王男、楊男移送法辦，而陳少則另依傷害及少年事件處理法，函請新北少年法庭審理。

▲▼板橋和平公園凌晨爆發砍人案。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方派員到場，將其他在場的民眾帶回釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

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