大學情侶合開義式餐廳　爐火未關中毒雙亡！店貓也陪葬

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區1日晚間發生一氧化碳中毒事件，一家義式餐廳老闆及女友倒臥用餐區，員工上班時發現2人已無呼吸心跳，連養的店貓也受波及，經送醫仍回天乏術，現場無外力介入，經調查疑似廚房快速爐的母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全，造成2人一氧化碳中毒，檢察官將相驗遺體釐清死因。

▲板橋義式餐廳發生一氧化碳中毒意外 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，28歲朱姓男子與26歲游姓女子2人從大學時期交往至今，在家人的協助下，在板橋區民權路開店經營義式餐廳，店內也養了一隻三花貓，不論餐點或店貓及裝潢佈置氣氛都受到顧客歡迎，開業一年多來累積不少忠實顧客，Google 評論高達4.6顆星。

據警方調查，1日中午過後，游女在員工用餐區休息，疑似廚房烹煮用的快速爐母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全，游女吸入大量一氧化碳，意識不清倒臥廚房，朱男發現女友有異想要叫醒她，自己卻也陷入昏迷。

晚間6時許，沈姓男員工來店上班，發現2人無呼吸，店內三色貓也一動也不動，嚇得趕緊報警；警消趕抵現場，隨即聞到濃濃瓦斯味，趕緊進行排氣，並將2人送往亞東醫院急救，但仍回天乏術，初步調查現場無外力介入，詳細死因待檢察官相驗遺體。