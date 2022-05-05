不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

▲醫師提醒， 不是只有呼吸道症狀要注意，若有嚴重腹瀉等情況也要留心。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

指揮中心公布一名年輕死亡案例（20多歲重症女性），沒慢性病，且完整接種3劑BNT疫苗，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇今（5日）提醒，病例在呼吸道症狀反而不明顯，年輕人和兒童若有「嚴重腹瀉時」等4症狀，一定要趕快採檢，呼籲大家多留心注意。

姜冠宇在臉書表示，我們正在迎接海嘯，每天早上，醫院外面都會排滿防疫計程車帶來的人潮，現在已增加3項措施，第一是「新增小兒急門診分流」，定義是40公斤或10歲以下，有症狀的兒童，與成人急門診分開，這是考量兒童開藥劑量，與成人的快速開藥套餐有所區別，也讓小孩症狀得以全面的評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二是「新增對於不典型症狀的警覺」，姜冠宇說，經過20歲3劑BNT、腹瀉為初期主要症狀、卻快速轉重症死亡的案例，有感染科前輩提醒同仁，有注意到有些亞型，以嚴重腹瀉、橫紋肌溶解、急性腎衰竭、發燒等來表現，呼吸道症狀反而不明顯，目前常見於年輕人和兒童，請大家多留心注意，也就是「有嚴重腹瀉時仍要趕快採檢」。

最後姜冠宇指出，「專責病房量能提升與一般醫療降載」，現在的狀態是加速「醫療降載」，將開刀房、門診業務全部縮減到最少，鏡檢室也早已全部關閉，下一步就會是影響病房收住院，由於有些70歲以上長者並不需要氧氣，所以開始往80歲的標準上修。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨日公布死亡個案中有1名年僅20多歲女性，本身沒有慢性疾病，且完整接種3劑BNT疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天確診並居家照護，4/29日由於腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，撥119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，插管接呼吸器，轉送醫學中心，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

羅一鈞提到，該名個案病程變化較為急速，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性。