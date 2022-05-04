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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

板橋初選明登場　日本議員跨海送暖：把台日友誼票投給山田摩衣

▲▼爭取提名的正國會新人山田摩衣，獲得來自父親故鄉、富山縣魚津市議會議員越川隆文（Koshikawa Takafumi）的祝福。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲日本富山縣魚津市議會議員越川隆文為山田摩衣打氣。（圖／山田摩衣辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨將在本周進行新北市板橋區民調，爭取提名的正國會新人山田摩衣，獲得來自父親故鄉、富山縣魚津市議會議員越川隆文（Koshikawa Takafumi）的祝福，越川特別在臉書撰文表示，「在富山縣魚津市有一家台灣半導體公司Nuboton，請為日本和台灣的友誼投票給山田摩衣！」並在山田的臉書留言加油打氣，洋溢台日友好的氛圍。

越川隆文是曾隨日本政要參訪團訪問台灣，拜會立法院長游錫堃時，認識了時任院長秘書的山田摩衣，發現原來山田的故鄉正是富山縣，兩人還算是「同鄉」，而越川隆文回到日本後，還透過臉書與山田互動，保持聯繫。

在市議員初選民調前夕，越川隆文特別留言為山田摩衣打氣，「台灣的大家，希望在疫情結束後能重新保持聯繫。我是從富山縣魚津市出身，在這替大家加油。富山縣內有立山，是個無論是酒或壽司都非常美味的地方。此外，台灣的新唐科技半導體產業的工廠也位於魚津市，美國INTEL公司也在這有投資。是日台美三方的半導體製造業聚合之處。要共同大力促進雙方交流。因此，希望能幫與日本有深厚情緣的山田摩衣小姐支援打氣」。

▲▼爭取提名的正國會新人山田摩衣，獲得來自父親故鄉、富山縣魚津市議會議員越川隆文（Koshikawa Takafumi）的祝福。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲▼爭取提名的正國會新人山田摩衣，獲得來自父親故鄉、富山縣魚津市議會議員越川隆文（Koshikawa Takafumi）的祝福。（圖／山田摩衣辦公室提供）

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