少年沒戴口罩規勸起口角　大叔出拳教訓下場出爐

▲桃園市陳姓男子見曾姓少年未戴口罩，規勸時發生口角，竟徒手毆打其頭部、雙手等處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年2月間在大溪區看見曾姓少年未戴口罩上前勸導，2人隨後發生口角，陳惱羞成怒徒手毆打曾姓少年頭部、身體與雙臂等處，導致少年多處擦挫傷，事後報警提告；陳男在檢警偵訊時坦承犯行，桃檢偵結依成年人故意對少年犯傷害罪嫌，又屬累犯，建請法院加重其刑。

檢警調查，54歲的陳姓男子今年2月11日下午5時許在大溪區康莊路、慈葫蘆附近，看見年僅13歲的曾姓少年未戴口罩，便上前規勸，2人一言不和發生口角，陳男腦羞成怒，竟徒手毆打曾姓少年，曾少不敵，其中頭部、兩側前臂與身體多處有擦挫傷合併腫痛等傷勢，事後到醫院驗傷報警提告。

陳男在檢方複訊時坦承犯行不諱，曾姓少年則指證歷歷，並提供驗傷報告等證明，警方則提供現場監視錄影光片與職務報告佐證，檢方認為陳男犯行明確，且陳曾因竊盜案辦曾於2017年被桃園地院判刑確定，5年之內再犯有期徒刑以上之罪則屬累犯，偵結依成年人故意對少年犯傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

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