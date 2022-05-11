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變密切接觸者怎麼辦？一圖懂「4類人7種檢疫情境」　全不能參加活動

▲▼面對疫情各類人反應與作為。（圖／指揮中心提供）

▲面對疫情各類人處理方式。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心近來陸續調整防疫政策，若屬於「確診者、入境者、密切接觸者和其他民眾」4類別對象，到底該怎麼好好保護自己，只要一張圖就可看懂，不過要特別注意，這4種人都不能到人潮擁擠的地方，也不可到餐廳參加聚餐等聚集的活動。

確診者（7+7）

居家照護7天：

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1.輕症/無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件。

2.無症狀或症狀緩解，且距發病日或採檢日滿7天，得解除隔離，無須採檢，解隔後進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家照護者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。

▲指揮中心指揮官陳時中坦言，近來防疫政策改變有點快也比較多。（圖／記者湯興漢攝）

入境者（7+7）

居家檢疫：

1.對象為所有自外國入境者。

2.入境時採檢，7天期滿且期滿當日外篩陰性，進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家檢疫者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

▲5月8日起指揮中心調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

密切接觸者（3+4）

居家隔離：

1.同住親友及住宿同寢室友。

2.自最後接觸（第0天）隔日起算居家隔離3天，收到接觸者匡列時進行快篩，結束後進入自主防疫。

自主防疫：

1.已結束居家隔離者或被匡列時已逾隔離期間，但仍在自主防疫期間者。

2.「必要時」快篩陰性可外出，學生則要在自主防疫期間滿次日快篩陰才能返校上課。

3.禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲指揮中心表示，自主應變對象，可看感染風險程度實施防疫假、停課等。（圖／記者鄭遠龍攝）

其他民眾

自我健康監測：

1.密切接觸者的接觸者，若密切接觸者快篩陰後，可解除監測。

2.確診者同場域工作者（高風險-24小時內，無適當防護，長時間接觸15分鐘以上），無症狀有接種3劑疫苗滿14天者，健康監測至最後接觸日滿7日。

3.避免前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

自主應變對象：

1.確診者的同班同學、同場域工作者。

2.依「企業因應疫情持續營運指引」，採自主應變措施，含依感染風險程度實施防疫假、停課等。

▲▼指揮中心5/7記者會，返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供）


【了解更多】
►職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐　陳時中：無症狀正常上班
►停課標準變更！國小同班停3天、國高中只匡「九宮格同學」
►停課新標準！國高中到大學取消全班、全校停課「以確診個案為核心」
►指揮中心：居隔電子圍籬退場　密切接觸者僅匡列「同住親友」
►條件放寬！居家照護滿7天「無需採檢」直接解隔

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

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檢疫防疫指揮中心居隔者確診者密切接觸者快篩陰快篩陽聚餐內用聚會活動

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