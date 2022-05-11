變密切接觸者怎麼辦？一圖懂「4類人7種檢疫情境」　全不能參加活動

▲面對疫情各類人處理方式。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心近來陸續調整防疫政策，若屬於「確診者、入境者、密切接觸者和其他民眾」4類別對象，到底該怎麼好好保護自己，只要一張圖就可看懂，不過要特別注意，這4種人都不能到人潮擁擠的地方，也不可到餐廳參加聚餐等聚集的活動。

確診者（7+7）



居家照護7天：

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1.輕症/無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件。

2.無症狀或症狀緩解，且距發病日或採檢日滿7天，得解除隔離，無須採檢，解隔後進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家照護者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲指揮中心指揮官陳時中坦言，近來防疫政策改變有點快也比較多。（圖／記者湯興漢攝）

入境者（7+7）

居家檢疫：

1.對象為所有自外國入境者。

2.入境時採檢，7天期滿且期滿當日外篩陰性，進入自主健康管理。

自主健康管理7天：

1.已結束居家檢疫者。

2.無須快篩就可以外出，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲5月8日起指揮中心調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

密切接觸者（3+4）

居家隔離：

1.同住親友及住宿同寢室友。

2.自最後接觸（第0天）隔日起算居家隔離3天，收到接觸者匡列時進行快篩，結束後進入自主防疫。

自主防疫：

1.已結束居家隔離者或被匡列時已逾隔離期間，但仍在自主防疫期間者。

2.「必要時」快篩陰性可外出，學生則要在自主防疫期間滿次日快篩陰才能返校上課。

3.禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

▲指揮中心表示，自主應變對象，可看感染風險程度實施防疫假、停課等。（圖／記者鄭遠龍攝）

其他民眾

自我健康監測：

1.密切接觸者的接觸者，若密切接觸者快篩陰後，可解除監測。

2.確診者同場域工作者（高風險-24小時內，無適當防護，長時間接觸15分鐘以上），無症狀有接種3劑疫苗滿14天者，健康監測至最後接觸日滿7日。

3.避免前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

自主應變對象：

1.確診者的同班同學、同場域工作者。

2.依「企業因應疫情持續營運指引」，採自主應變措施，含依感染風險程度實施防疫假、停課等。

▲指揮中心公布返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供）



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