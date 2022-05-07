停課新標準！國高中到大學取消全班、全校停課「以確診個案為核心」

▲教育部長潘文忠宣布新停課標準。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，校園確診總數昨也突破3萬人，教育部長潘文忠今（7日）在中央疫情指揮中心記者會上，宣布取消原來有全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者暫停實體課規定停課標準，明（8日）起國高中取消全班性暫停實體課程，大學則取消全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，而是以確診個案為核心。

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▲在國高中生部分，取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。（圖／指揮中心提供）

潘文忠進一步說明，在國高中生部分，取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國中及高中學生的補習班比照辦理。

▲在國小及幼兒園階段，潘文忠表示，考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

在國小及幼兒園階段，潘文忠表示，考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國小以下學童的安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

▲▼指揮中心5/7記者會，教育部部長潘文忠說明不同階段學校不同的防疫需求。（圖／指揮中心提供）

在大學部分，潘文忠指出，取消全校性暫停實體課程方式，學校可授權「授課教師」在上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。